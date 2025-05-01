Советский лайфхак с ковром вернулся — и теперь считается интерьерной роскошью

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда-то это был признак достатка, потом — моветон, а теперь снова предмет интерьера. Настенный ковёр — не просто каприз моды. Он согревает, глушит звук и может скрыть неровную стену лучше любого ремонта.

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Почему ковры вешали на стены

Традиция пришла из глубины веков. Древние египтяне, римляне и греки украшали каменные стены тканями, чтобы защититься от холода. Позже настенные ковры стали неотъемлемой частью убранства замков и аристократических домов: они создавали уют, поглощали эхо и свидетельствовали о статусе.

Гобелены — искусство на ткани

Гобелен — это не просто ткань. Это произведение искусства, созданное вручную по эскизам известных художников. Сценки из мифов, религиозные мотивы и даже копии картин Рафаэля и Рубенса ткались ткачами на заказ. Особенно в эпоху Возрождения настенные гобелены ценились на вес золота.

Советская ностальгия

Во времена СССР ковры перекочевали на стены не из-за моды, а по необходимости. В "хрущёвках” с плохой тепло- и звукоизоляцией настенный ковёр за диваном спасал от холода и шумных соседей. Постепенно он стал обязательным элементом интерьера, а в некоторых квартирах — даже фамильной реликвией.

Почему ковры снова в моде

Сегодня ковры возвращаются. Только теперь — в роли стильного акцента. Они подходят для оформления в скандинавском, винтажном или даже индустриальном стиле. Выбирают их за:

уют и тепло;

способность глушить звук;

возможность замаскировать дефекты стен;

декоративную ценность — особенно в случае антикварных или редких восточных ковров.

Ковры с историей всё чаще становятся коллекционной ценностью. Но есть и минусы: они собирают пыль, а значит, требуют регулярной чистки — особенно если в доме аллергики.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.





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