Поставила на любимую блузку пятно от помады? Не спеши выбрасывать — сначала попробуй это

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Яркое пятно от помады на воротнике или манжете — это не приговор для одежды. Даже стойкие следы можно удалить в домашних условиях, если знать правильный подход. И один из самых действенных — с использованием обычного столового уксуса.

Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в машине красит губы

Почему уксус работает

Помада содержит жиры, красители и воски — именно они делают её такой стойкой. При этом вода и обычные моющие средства часто не справляются, а лишь размазывают пятно.

А вот уксус обладает способностью расщеплять жиры и пигменты, не разрушая волокна ткани. Этим свойством активно пользуются в профессиональных химчистках.

Как использовать уксус от пятен помады

Ингредиенты

Тёплая вода.

Столовый уксус 9%.

Пропорции

Смешайте воду и уксус в соотношении 3:1 (например, 3 столовые ложки воды и 1 ложка уксуса).

Шаги

Погружение ткани

Обмакните загрязнённый участок ткани в раствор полностью. Это важно — локальная обработка менее эффективна.

Время воздействия

Для свежих пятен достаточно 5-7 минут.

Для застарелых — оставьте на 10 минут.

Стирка

После обработки постирайте вещь как обычно, используя мягкое средство. Температуру воды подбирайте по этикетке на одежде.

Что важно знать

Запах: после сушки запаха уксуса не останется.

после сушки запаха уксуса не останется. Тест: обязательно проверьте реакцию ткани на незаметном участке, особенно если материал деликатный.

обязательно проверьте реакцию ткани на незаметном участке, особенно если материал деликатный. Безопасность: метод подходит для большинства белых и цветных тканей. При точном соблюдении пропорций он не вызывает выцветания.

Пятна от помады — это не повод прощаться с любимой одеждой. Всё, что нужно — немного уксуса, тёплая вода и 10 минут времени. Этим способом пользуются даже профессионалы — а теперь и вы можете.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum - "яблоко") — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ. Состоит из красок, воска, спермацета, вазелинового масла, масла-какао, ароматических и других веществ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.