Поставила на любимую блузку пятно от помады? Не спеши выбрасывать — сначала попробуй это

Яркое пятно от помады на воротнике или манжете — это не приговор для одежды. Даже стойкие следы можно удалить в домашних условиях, если знать правильный подход. И один из самых действенных — с использованием обычного столового уксуса.
Помада содержит жиры, красители и воски — именно они делают её такой стойкой. При этом вода и обычные моющие средства часто не справляются, а лишь размазывают пятно.
А вот уксус обладает способностью расщеплять жиры и пигменты, не разрушая волокна ткани. Этим свойством активно пользуются в профессиональных химчистках.
Погружение ткани
Время воздействия
Стирка
Пятна от помады — это не повод прощаться с любимой одеждой. Всё, что нужно — немного уксуса, тёплая вода и 10 минут времени. Этим способом пользуются даже профессионалы — а теперь и вы можете.
Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum - "яблоко") — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ. Состоит из красок, воска, спермацета, вазелинового масла, масла-какао, ароматических и других веществ.
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