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Не техника, а смекалка: приёмы, которые делают кухню удобной и дешёвой

2:09
Недвижимость

Мечтаете, чтобы продукты хранились неделями, а ужин был готов за 20 минут — и всё это без лишних трат? Эти лайфхаки помогут организовать кухню как у профессионала — просто, практично и без волшебных приборов.

кухня
Фото: Freepik by valeria_aksakova is licensed under Рublic domain
кухня

Свежесть надолго

Овощи и зелень часто портятся из-за лишней влаги. Решение простое: положите бумажное полотенце в контейнер с укропом или петрушкой — и они останутся свежими до двух недель.

Корнеплоды (морковь, свёкла) можно хранить в пакетах с дырочками — или даже в песке. А вот чеснок и лук лучше убрать в прохладу и темноту, например, в ящик под раковиной.

Не выбрасывай — заморозь

Обрезки от овощей (лук, морковь, сельдерей, перец) не мусор, а заготовка на будущий бульон. Храните их в пакете в морозилке до нужного момента.

А зачерствевший хлеб легко превратить в сухарики — нарежьте, подсушите и используйте в супах и салатах. Даже картофельную кожуру можно запечь с солью и паприкой — получится бюджетный чипс.

Ужин из ничего

Экономный пирог готовится так: смешайте кефир, яйцо, соль и муку, вылейте на сковороду и добавьте всё, что найдётся под рукой — от остатков колбасы до замороженных овощей. Запеките под крышкой — и сытный ужин готов!

Ускоряем процессы без техники

Чтобы быстро разморозить мясо — заверните его в фольгу и положите на металлическую поверхность. Оно оттает за час без микроволновки.

А если хотите замариновать рыбу за 20 минут — опустите пакет с соусом и продуктом в воду: жидкость вытеснит воздух и ускорит процесс.

Мини-уход за кухонной техникой

Ножи храните лезвием вверх — так они меньше тупятся. А чтобы очистить блендер или мясорубку от жира, прокрутите кусочек хлеба — он соберёт остатки, как губка.

Попробуйте хотя бы пару приёмов — и кухня станет удобнее, а бюджет целее. Это не магия — это система, проверенная временем.

Уточнения

Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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