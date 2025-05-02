Гибель начинается с порошка: три действия, которые уничтожают машинку за год

Стиральная машина — надёжная помощница, но даже самая дорогая техника не выдержит, если вы ежедневно совершаете эти ошибки. И, скорее всего, вы действительно их делаете.
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка
Порошок — не туда
Многие, чтобы сэкономить время, сыплют стиральный порошок прямо в барабан. Но если вы используете не капсулы, а сыпучие средства, частицы порошка оседают на резиновых уплотнителях, разрушая их. Потом удивляемся: откуда течь?
Закрытая дверца — плесень в подарок
После стирки не оставляйте дверцу закрытой. Влага внутри не испаряется, а остаётся на манжете и в лотке для порошка — плесень и грибок чувствуют себя в таких условиях прекрасно. В итоге: неприятный запах, разводы на одежде и хронические болезни у вашей машинки.
Пуховики — только в мешке
Крупные вещи вроде одеял и курток требуют особого подхода. Без мешка для стирки наполнитель сбивается в комки, забивает фильтр, мешает сливу воды. А насосы в таких случаях страдают в первую очередь.
Плюс ещё две ошибки, которые вы точно не замечаете
Перегруз барабана
Одна футболка "на сдачу" — и вот уже износ подшипников и грохот при отжиме.
Полные карманы
Монетки, булавки и помады — злейшие враги барабана и фильтров.
Что делать, чтобы стиралка служила дольше
Оставляйте дверцу открытой.
Протирайте резинку сухой тряпкой.
Раз в месяц запускайте холостую стирку с уксусом.
Проверяйте и чистите фильтр — там целый зоопарк ниток и мелочи.
Не ставьте машинку вплотную к стене — ей нужно "дышать" при отжиме.
Если соблюдать эти простые правила, ваша техника прослужит вам не 3 года, а все 10 — и без вызова мастера на дом.
Уточнения
Стира́льная маши́на - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.