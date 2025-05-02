Нет шкафа? Есть экран: ванна, которая хранит больше, чем кажется

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Экран под ванну — это не только способ скрыть трубы, но и возможность сделать интерьер ванной завершённым и аккуратным. Главное — выбрать подходящий материал и не ошибиться на этапе монтажа.

Фото: https://www.freepik.com Ванная комната

Зачем вообще ставить экран

Он скрывает коммуникации, делает помещение аккуратным и позволяет хранить бытовую химию в недоступном для детей месте. А ещё защищает ванну от расшатывания и снижает уровень пыли под ней.

Какие бывают экраны

Монолитный: надёжный, но придётся ломать при ремонте труб.

надёжный, но придётся ломать при ремонте труб. Раздвижной: удобно, но требует регулярной чистки направляющих.

удобно, но требует регулярной чистки направляющих. С дверцами или ящиками: удобно для хранения, но займёт больше места.

удобно для хранения, но займёт больше места. Съёмный: легко разобрать, но не так удобен в повседневности.

Выбор материала

Пластик: самый популярный. Лёгкий, влагостойкий, бюджетный.

самый популярный. Лёгкий, влагостойкий, бюджетный. МДФ: красиво, но требует защиты от влаги.

красиво, но требует защиты от влаги. Гипсокартон: под плитку или штукатурку, гибкий в работе.

под плитку или штукатурку, гибкий в работе. Кирпич: надёжно, но сложно демонтировать.

надёжно, но сложно демонтировать. Дерево: эффектно, но требует вентиляции и обработки.

эффектно, но требует вентиляции и обработки. Плитка: долговечно и гигиенично, особенно с мозаикой.

долговечно и гигиенично, особенно с мозаикой. Стекло и алюминий: эффектно, но дороже и сложнее в установке.

Как собрать

Сделай замеры и реши, где будет люк.

Построй каркас — из металла, дерева или профилей.

Закрепи основу: саморезами или жидкими гвоздями.

Установи дверцу, если нужна.

Декорируй — плиткой, обоями или краской.

Совет: оставь вентиляционные отверстия и используй силиконовый герметик, чтобы влага не попадала под конструкцию.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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