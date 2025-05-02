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Нет шкафа? Есть экран: ванна, которая хранит больше, чем кажется

1:44
Недвижимость

Экран под ванну — это не только способ скрыть трубы, но и возможность сделать интерьер ванной завершённым и аккуратным. Главное — выбрать подходящий материал и не ошибиться на этапе монтажа.

Ванная комната
Фото: https://www.freepik.com
Ванная комната

Зачем вообще ставить экран

Он скрывает коммуникации, делает помещение аккуратным и позволяет хранить бытовую химию в недоступном для детей месте. А ещё защищает ванну от расшатывания и снижает уровень пыли под ней.

Какие бывают экраны

  • Монолитный: надёжный, но придётся ломать при ремонте труб.
  • Раздвижной: удобно, но требует регулярной чистки направляющих.
  • С дверцами или ящиками: удобно для хранения, но займёт больше места.
  • Съёмный: легко разобрать, но не так удобен в повседневности.

Выбор материала

  • Пластик: самый популярный. Лёгкий, влагостойкий, бюджетный.
  • МДФ: красиво, но требует защиты от влаги.
  • Гипсокартон: под плитку или штукатурку, гибкий в работе.
  • Кирпич: надёжно, но сложно демонтировать.
  • Дерево: эффектно, но требует вентиляции и обработки.
  • Плитка: долговечно и гигиенично, особенно с мозаикой.
  • Стекло и алюминий: эффектно, но дороже и сложнее в установке.

Как собрать

  • Сделай замеры и реши, где будет люк.
  • Построй каркас — из металла, дерева или профилей.
  • Закрепи основу: саморезами или жидкими гвоздями.
  • Установи дверцу, если нужна.
  • Декорируй — плиткой, обоями или краской.

Совет: оставь вентиляционные отверстия и используй силиконовый герметик, чтобы влага не попадала под конструкцию.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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