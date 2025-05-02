Нет шкафа? Есть экран: ванна, которая хранит больше, чем кажется

Экран под ванну — это не только способ скрыть трубы, но и возможность сделать интерьер ванной завершённым и аккуратным. Главное — выбрать подходящий материал и не ошибиться на этапе монтажа.
Он скрывает коммуникации, делает помещение аккуратным и позволяет хранить бытовую химию в недоступном для детей месте. А ещё защищает ванну от расшатывания и снижает уровень пыли под ней.
Совет: оставь вентиляционные отверстия и используй силиконовый герметик, чтобы влага не попадала под конструкцию.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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