Откидная кровать и банки для белья: странные, но гениальные идеи для тесных квартир

3:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькая квартира — не приговор. С помощью правильной организации даже самое скромное пространство можно превратить в уютный и функциональный дом. Вот пошаговое руководство, как добиться идеального порядка.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кладовка

Используй стены: вертикальные решения

Полки до потолка, подвесные органайзеры за дверью и крючки — всё это поможет освободить драгоценные метры на полу. Отлично работают полки над дверями и в углах, а ещё рейлинги и органайзеры в ванной и кухне.

Мебель с секретом

Пуфы с ящиками, диваны с коробами для хранения, кровати с подъемным механизмом — настоящие спасатели для небольших квартир. Вместо громоздких комодов используй трансформеры, которые скрывают массу полезного пространства.

Ящики + разделители = любовь

Носки, бельё, мелкие вещи — без систем хранения всё смешается. Используй коробки, разделители, кофры. Всё будет на месте, и ты не будешь каждое утро искать вторую перчатку.

Магниты и крючки: неочевидные помощники

Магнитные полоски на кухне сэкономят место в ящиках, а крючки помогут повесить всё от кухонных принадлежностей до сумок и ремней. Главное — задействовать неиспользуемые поверхности: стенки шкафов, боковые части мебели, место под полками.

Делай ревизию: меньше — лучше

Храни только то, что приносит пользу или радость. Все остальное — на благотворительность или продажу. Освобождающее ощущение гарантировано.

Организация хранения в разных зонах

В спальне : кровать с ящиками, прикроватная тумба для ритуальных мелочей, кофры под постельное бельё.

: кровать с ящиками, прикроватная тумба для ритуальных мелочей, кофры под постельное бельё. В гостиной : пуфы и диваны с ящиками, коробки на полках, органайзеры для канцелярии и техники.

: пуфы и диваны с ящиками, коробки на полках, органайзеры для канцелярии и техники. На кухне : рейлинги, бутылочницы, контейнеры для сыпучих продуктов, использование пространства под раковиной и над шкафами.

: рейлинги, бутылочницы, контейнеры для сыпучих продуктов, использование пространства под раковиной и над шкафами. В ванной : системы хранения над унитазом, за зеркалом, под ванной и раковиной. Пластик, джут, металл — лучшие материалы для влажных помещений.

: системы хранения над унитазом, за зеркалом, под ванной и раковиной. Пластик, джут, металл — лучшие материалы для влажных помещений. В прихожей: кофры для несезонных вещей, пуф с ящиком для ухода за обувью, крючки и полки над дверью.

7 оригинальных идей для хранения

Узкий выдвижной стеллаж между стеной и холодильником.

Металлическая панель для сковородок и кастрюль вместо бутылочницы.

Банки как органайзеры — красиво и удобно.

Подоконник — как книжная полка или мини-диван.

Встроенная гладильная доска в шкаф.

Откидная кровать — спасение для маленькой спальни.

Стол и табуреты на шарнирах — компактность без жертв.

Правильная система хранения — это не про миллионы коробок, а про умные решения, комфорт и функциональность. Идеальный порядок в доме — это когда всё на своём месте, но при этом дышится легко.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.