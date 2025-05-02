Новый закон заморозил стройку? Что теперь будет с частными домами

На первый взгляд кажется, что рынок ипотечного кредитования в сфере частного строительства развивается стабильно. Однако статистика говорит об обратном: по итогам первого квартала 2025 года выдано всего чуть больше 8 тысяч ипотечных договоров на покупку готовых домов и строительство индивидуального жилья. Это ощутимо меньше по сравнению с прошлым годом.
По словам Алексея Ниденса, заместителя генерального директора ДОМ. РФ, несмотря на отмену льготной ипотеки с 1 июля 2024 года, за год было заключено более 100 тысяч договоров на ИЖС. Это подтверждает, что интерес к индивидуальному жилью в стране остается высоким.
"Если говорить про первый квартал текущего года, то выдано чуть более 8 тыс., из них 2 тыс. — именно строительство. Мы видим, что снижение, конечно, по этому году будет кратное", — отметил Ниденс на форуме "Строить. Ренессанс ИЖС".
С 1 марта 2025 года вступил в силу закон №186-ФЗ, который обязывает использовать эскроу-счета при строительстве частных домов по договору подряда.
Суть в том, что средства граждан блокируются на счёте и становятся доступными подрядчику только после завершения строительства и регистрации дома на заказчика. Такая мера должна защитить потребителей, но может и замедлить темпы строительства.
Сегодня в рамках новой схемы подрядчики уже зарегистрировали около 1,1 тысячи договоров. Интересно, что почти все они заключены с использованием льготной ипотеки. Средняя площадь домов — 110-120 квадратных метров, и чаще всего это одноэтажные здания. Такая планировка становится всё более популярной среди будущих владельцев.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.