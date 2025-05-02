Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Огород без потерь: обычная бумага спасла огурцы от коварной напасти
Секреты квашеной капусты: 6 удивительных факторов, которые помогут вам стать здоровее
Ярость Канье Уэста: рэпер готов на всё, чтобы забрать детей у Ким Кардашьян
Мощная, морозостойкая и вкусная: как вырастить идеальную спаржу
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Отравление заботой: когда человеческие таблетки становятся смертельными для животных
Потайной враг на вашем столе: как сократить потребление натрия
Концерт сорван: Орбакайте могла стать жертвой предвыборной борьбы в Латвии

Новый закон заморозил стройку? Что теперь будет с частными домами

2:12
Недвижимость

На первый взгляд кажется, что рынок ипотечного кредитования в сфере частного строительства развивается стабильно. Однако статистика говорит об обратном: по итогам первого квартала 2025 года выдано всего чуть больше 8 тысяч ипотечных договоров на покупку готовых домов и строительство индивидуального жилья. Это ощутимо меньше по сравнению с прошлым годом.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

2024 год оказался рекордным

По словам Алексея Ниденса, заместителя генерального директора ДОМ. РФ, несмотря на отмену льготной ипотеки с 1 июля 2024 года, за год было заключено более 100 тысяч договоров на ИЖС. Это подтверждает, что интерес к индивидуальному жилью в стране остается высоким.

Снижение в 2025 году — вопрос времени

"Если говорить про первый квартал текущего года, то выдано чуть более 8 тыс., из них 2 тыс. — именно строительство. Мы видим, что снижение, конечно, по этому году будет кратное", — отметил Ниденс на форуме "Строить. Ренессанс ИЖС".

Новая схема с эскроу — безопасность или ограничение

С 1 марта 2025 года вступил в силу закон №186-ФЗ, который обязывает использовать эскроу-счета при строительстве частных домов по договору подряда.

Суть в том, что средства граждан блокируются на счёте и становятся доступными подрядчику только после завершения строительства и регистрации дома на заказчика. Такая мера должна защитить потребителей, но может и замедлить темпы строительства.

Какими становятся новые дома

Сегодня в рамках новой схемы подрядчики уже зарегистрировали около 1,1 тысячи договоров. Интересно, что почти все они заключены с использованием льготной ипотеки. Средняя площадь домов — 110-120 квадратных метров, и чаще всего это одноэтажные здания. Такая планировка становится всё более популярной среди будущих владельцев.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Авто
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться Аудио 
Достойная замена классической белой футболке: стилист Vogue поделился лайфхаком
Красота и стиль
Достойная замена классической белой футболке: стилист Vogue поделился лайфхаком Аудио 
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Домашние животные
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Последние материалы
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Огород без потерь: обычная бумага спасла огурцы от коварной напасти
Секреты квашеной капусты: 6 удивительных факторов, которые помогут вам стать здоровее
Ярость Канье Уэста: рэпер готов на всё, чтобы забрать детей у Ким Кардашьян
Мощная, морозостойкая и вкусная: как вырастить идеальную спаржу
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Отравление заботой: когда человеческие таблетки становятся смертельными для животных
Потайной враг на вашем столе: как сократить потребление натрия
Концерт сорван: Орбакайте могла стать жертвой предвыборной борьбы в Латвии
Дно океана хранит правду: найдена структура, разрушающая учебники истории
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.