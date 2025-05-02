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Цены на дачи в Подмосковье к лету резко вырастут — вот почему

1:49
Недвижимость

Если вы планируете провести лето за городом, будьте готовы — цены на аренду дач в Подмосковье могут неприятно удивить. К началу июня средняя стоимость может подскочить на 15-20%, предупреждают специалисты.

Подмосковье
Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Игоревич Лысенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Подмосковье

"Ближе к июню на фоне растущего сезонного спроса средние ставки аренды могут вырасти на 15-20%, в том числе за счет сокращения доли наиболее доступных по цене вариантов", — сообщил Антон Сауков, руководитель центра загородной недвижимости компании "Этажи".

Почему цены растут

За последний год стоимость аренды загородной недвижимости поднялась в среднем на 12-15% — немного меньше, чем городских квартир. Однако летом спрос резко возрастает, а доступных вариантов всё меньше.

Сколько стоит снять дом на лето

  • Бюджетный дачный вариант — от 50 тыс. рублей в месяц, но это, скорее, дача "на лето", с минимумом удобств.
  • Комфортный уровень — от 100-130 тыс. рублей за жильё с полным набором удобств.
  • Премиум-сегмент — от 200-250 тыс. рублей и выше.

"Ставки аренды домов, максимально приспособленных для комфортного проживания, стартуют от 100-130 тыс. рублей", — уточняет Сауков.

Арендаторы ищут альтернативу

Несмотря на прогнозируемое подорожание, спрос остался примерно на уровне прошлого года. Многие начали искать жильё в тихих и экологичных пригородах, предпочитая квартиры: условия там лучше, а цена — доступнее.

При этом, как отмечают эксперты, ожидания арендаторов расходятся с реальностью на 10-12%. Люди рассчитывают на одну сумму, а в итоге сталкиваются с совсем другими ценниками.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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