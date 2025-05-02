В регионах России начали строить жильё нового уровня — вот что в нём необычного

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Что общего у Приморья, Алтая и Ивановской области? Во всех этих регионах — и ещё в десятке других — сейчас строятся энергоэффективные дома. Причём делают это с государственной поддержкой: программа запущена при участии ДОМ. РФ и уже принесла впечатляющие результаты.

Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройка

Что это за программа

Осенью 2023 года ДОМ. РФ запустил масштабную инициативу — программу субсидирования проектного финансирования. Её цель — поддержать жилищное строительство в тех регионах, где предложения на рынке недостаточно. Изначально проект охватывал 39 субъектов, а к 2024 году расширился до 61 региона.

Главная "фишка" — пониженные процентные ставки для девелоперов. Скидка может достигать 5,5%, из которых 3,5% даются за строительство в нужном регионе, а ещё до 2% — за соблюдение "зелёных" стандартов.

Энергоэффективность в цифрах

На сегодняшний день в рамках этой программы по всей стране строится более 50 "зелёных" домов общей площадью 1,31 млн квадратных метров. Все они расположены в 15 регионах России. Это не просто квадратные метры — это будущее: комфортная среда, развитая инфраструктура и забота об экологии.

В числе лидеров по количеству "зелёных" проектов — Приморский край, Республика Алтай, а также Пензенская, Ивановская и Саратовская области.

Что дальше

"Наш опыт проектного финансирования "зелёного" жилья открывает перспективы для его масштабирования на федеральном уровне, способствуя внедрению энергоэффективных технологий в жилищное строительство", — говорит Марина Слуцкая, директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ. РФ.

Иными словами, это только начало: если всё пойдёт по плану, такие дома будут строиться повсеместно, а жить в них станет нормой, а не привилегией.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).



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