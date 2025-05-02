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Почему в Архангельске строят много, а жилья всё равно не хватает

1:45
Недвижимость

Более 2 миллионов квадратных метров жилья появилось в Архангельской области за последние пять лет. Цифра внушительная, но всё ещё недостаточная для покрытия растущего спроса.

стройка
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
стройка

Арктическая ипотека: востребована как никогда

"На сегодняшний день выдано более 28 миллиардов рублей в рамках арктической ипотеки. Это говорит о том, что потребность в жилье у нас крайне высокая", — отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе международной выставки "Иннопром. Центральная Азия".

Глава региона подчеркнул, что программа продлена до 2030 года по решению президента, что позволит поддерживать темпы строительства и расширять доступ к новому жилью для жителей Севера.

500 тысяч "квадратов" в год — и этого мало

В регионе ежегодно вводится около полумиллиона квадратных метров жилья. Однако рынок по-прежнему остается дефицитным. Несмотря на высокие темпы застройки, предложения не хватает: растущий спрос и развитие Арктики требуют всё больше новых домов.

Арендное жильё: решение для приезжих специалистов

Одним из ключевых направлений развития становится расширение программы "Доступное арендное жильё". Теперь она охватывает и опорные населённые пункты Арктики.

"Это очень важный шаг. Особенно для специалистов, которые приезжают в регион работать. Уверен, спрос на арендное жильё тоже будет большим", — сказал Цыбульский.

Он добавил, что основная задача теперь — сформировать привлекательные условия для застройщиков: как экономические, так и организационные.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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