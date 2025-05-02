Ипотека в России обвалилась: вот почему цифры пугают экспертов

2:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Рынок ипотечного кредитования в России переживает серьёзное охлаждение. В марте 2025 года объём выдачи ипотек обрушился на 42,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Количество выданных кредитов также резко упало — на 50,6%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в белой блузке подписывает документы

Восстановление или иллюзия

Несмотря на тревожную статистику, март оказался чуть активнее февраля: было выдано 57,8 тыс. кредитов на 257,1 млрд рублей против 52,6 тыс. на 227,1 млрд месяцем ранее. Однако годовая динамика остаётся резко отрицательной — прошлогодние показатели пока недостижимы.

Господдержка как основа

Главным драйвером рынка остаются льготные программы. На них пришлось около 87% от общего объёма мартовских выдач — 222,6 млрд рублей. Это на 13,7% больше, чем в феврале. Впрочем, доля кредитов, выданных на рыночных условиях, по-прежнему мала — 34,6 млрд рублей, несмотря на месячный рост на 10,6%.

Апрель: робкий оптимизм

"Ожидается небольшой прирост выдачи ипотеки с господдержкой в апреле", — говорится в отчёте. Причина — расширение программы "Семейная ипотека", которая теперь охватывает и вторичное жильё. Уже за первые четыре недели апреля по таким программам выдано 188 млрд рублей — это даже больше, чем за аналогичный период марта (179 млрд).

Портфель растёт, но медленно

На 1 апреля 2025 года общий объём задолженности по ипотеке достиг 20,1 трлн рублей. За месяц он увеличился всего на 0,3%. Годовые темпы прироста замедлились до 7,9% против 8,9% месяцем ранее.

Долевое строительство сдаёт позиции

Интересная деталь: 22,4% всех ипотечных долгов (4,5 трлн рублей) приходится на договоры долевого участия. Однако именно в этом сегменте зафиксировано сокращение задолженности — минус 1,6% за месяц.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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