Пауки лезут в дом? Просто поставьте это на подоконник — и забудьте о них до осени

Хризантемы — не только для букетов. Это цветок, который может стать вашим лучшим союзником в борьбе с пауками и другими вредителями летом. А ещё он красив, неприхотлив и идеально подходит для подоконников и балконов.
Пауки редко радуют своим визитом, особенно когда снаружи +30, а вы просто хотели выпить кофе у окна. Но есть решение: хризантемы. Их листья и цветы содержат натуральные эфирные масла, которые абсолютно безопасны для людей, но отталкивающе действуют на пауков. Причём не только на них — запах не нравится тле, гусеницам и даже некоторым жукам.
Если вы хотите, чтобы цветы начали работать уже в начале лета, высаживайте хризантемы в мае. Это последний шанс: до жары они успеют укорениться, и вы получите и цветы, и эффект отпугивания. Выбирайте миниатюрные сорта, которые удобно выращивать в горшках.
Хризантемы не любят переувлажнения, но и засуху не переносят. Держите почву слегка влажной, убирайте увядшие цветки и подкармливайте растение комплексным удобрением. Осенью, если хотите сохранить кустик до следующего года, перенесите его в прохладное светлое место.
Пауки заходят в дом не ради вас — а ради еды. А еда для них — это другие насекомые. Хризантемы пугают и их, и самих пауков, создавая естественный барьер. А ваш подоконник в это время будет радовать глаз яркими цветами.
Красиво, просто и полезно. В мае — самое время посадить хризантемы в горшки и поставить их на подоконник. Это не просто цветы, это естественный ароматный щит от пауков, который работает всё лето.
Пауки́ — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).
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