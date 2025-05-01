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Пауки лезут в дом? Просто поставьте это на подоконник — и забудьте о них до осени

2:24
Недвижимость

Хризантемы — не только для букетов. Это цветок, который может стать вашим лучшим союзником в борьбе с пауками и другими вредителями летом. А ещё он красив, неприхотлив и идеально подходит для подоконников и балконов.

Паук
Фото: flickr.com by Thomas Shahan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паук

Натуральный отпугиватель пауков, который пахнет приятно — но не для них

Пауки редко радуют своим визитом, особенно когда снаружи +30, а вы просто хотели выпить кофе у окна. Но есть решение: хризантемы. Их листья и цветы содержат натуральные эфирные масла, которые абсолютно безопасны для людей, но отталкивающе действуют на пауков. Причём не только на них — запах не нравится тле, гусеницам и даже некоторым жукам.

Почему именно май — лучшее время?

Если вы хотите, чтобы цветы начали работать уже в начале лета, высаживайте хризантемы в мае. Это последний шанс: до жары они успеют укорениться, и вы получите и цветы, и эффект отпугивания. Выбирайте миниатюрные сорта, которые удобно выращивать в горшках.

Советы по посадке

  • Выберите горшок с дренажными отверстиями.
  • На дно положите слой керамзита или гальки.
  • Используйте лёгкую, слабокислую, плодородную почву.
  • Поставьте горшок на солнечное место — минимум 6 часов света в день.

Уход, который под силу каждому

Хризантемы не любят переувлажнения, но и засуху не переносят. Держите почву слегка влажной, убирайте увядшие цветки и подкармливайте растение комплексным удобрением. Осенью, если хотите сохранить кустик до следующего года, перенесите его в прохладное светлое место.

Почему пауков станет меньше

Пауки заходят в дом не ради вас — а ради еды. А еда для них — это другие насекомые. Хризантемы пугают и их, и самих пауков, создавая естественный барьер. А ваш подоконник в это время будет радовать глаз яркими цветами.

Не хотите химию в доме? Сажайте хризантемы

Красиво, просто и полезно. В мае — самое время посадить хризантемы в горшки и поставить их на подоконник. Это не просто цветы, это естественный ароматный щит от пауков, который работает всё лето.

Уточнения

Пауки́ — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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