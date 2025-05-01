Греет за 80 секунд, охлаждает за 40: новый кондиционер Xiaomi вызывает зависть

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лето под контролем — новый вертикальный кондиционер от Xiaomi справляется с жарой за считанные секунды и вписывается в экосистему умного дома.

Фото: https://www.freepik.com by rawpixel-com Умный дом

Мощность и экономия в одном устройстве

Компания Xiaomi выпустила вертикальный кондиционер Mijia Super Energy Saving Vertical 3 HP, который впечатляет скоростью и энергоэффективностью. По заявлению производителя, он способен охладить помещение за 40 секунд, а нагреть — за 80. Это делает его универсальным решением на весь год.

Воздух во все стороны — и при любой погоде

Циркуляция воздуха - 1752 м³/ч

- 1752 м³/ч Угол обдува - 115°

- 115° Дальность воздушного потока - до 13 метров

Даже большие помещения охватываются легко. А ещё наружный блок работает при -32 °C зимой и до 60 °C летом, что делает устройство надёжным выбором в любых климатических условиях.

Полный контроль через смартфон

Как и другие продукты бренда, кондиционер поддерживает управление через приложение Xiaomi Home. Это позволяет:

Управлять устройством со смартфона.

Получать уведомления о необходимости заменить фильтр.

Интегрировать его в сценарии умного дома.

Цена и доступность

Новинка пока доступна только на китайском рынке. Стоимость — 5599 юаней (примерно 62 тысячи рублей). О планах на глобальный запуск пока не сообщается.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



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