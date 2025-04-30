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Было ощущение съёмной квартиры, а стало как дома — всё благодаря одному приёму с мебелью

2:28
Недвижимость

Каждый раз, заходя в комнату, кажется, будто в ней чего-то не хватает? Пустые стены, неуютные углы и общее ощущение "временного жилья" знакомы многим. Но оживить интерьер можно даже без ремонта и больших покупок. Всё дело — в мебели и немного фантазии.

Синий диван
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Синий диван

Переставь — и удивись

Первое правило: мебель должна работать, а не просто занимать площадь.
Например, угловой диван, сдвинутый от стены в центр комнаты, становится не просто местом отдыха, а зонирует пространство. Комната кажется больше, а зона для общения — чётче.

Добавьте к нему пару пуфов или кресел-мешков контрастного цвета — и получите уютный уголок для друзей или чтения.

Светлая обивка — воздух в интерьере

Тёмная мебель "съедает" свет и визуально сжимает пространство. Замените её на светлые оттенки, добавьте текстуру — лён, мягкий велюр — и комната тут же задышит по-новому.

А мебель с открытым пространством снизу — диваны, кровати, тумбы — делает интерьер легче и визуально чище.

Ткань и детали — дешевое снаряжение для уюта

Даже самый простой диван можно преобразить пледом с крупной вязкой, ковром с длинным ворсом и парой подушек с ярким принтом. А если вы добавите контраст материалов — дерево + металл, кожа + стекло — получится динамика и стиль.

Неочевидный герой комнаты

Интерьеру нужна "точка интереса" — что-то, что сразу цепляет взгляд.
Это может быть винтажный буфет, кресло странной формы или яркий шкаф, который не стесняется своей индивидуальности. Главное — не переборщить: одной-двух таких вещей вполне достаточно.

Освещение творит чудеса

Мебель может буквально "заиграть", если добавить правильный свет.
Тёплые торшеры, гирлянды на полках, LED-подсветка под кроватью — всё это создаёт уют и выделяет нужные зоны. Даже простая лампа с абажуром способна смягчить острые углы интерьера.

Пусть мебель работает

Дайте вещам функцию. Пуфик у окна + плед = уголок для чтения.
Обеденный стол + органайзер = мини-кабинет.

Мебель-трансформер — идеальна для небольших квартир: раскладной диван, стол-книжка, кровать с ящиками — всё это экономит место и делает дом удобнее.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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