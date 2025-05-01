Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белый дом играет ва-банк: Украина на пороге капитуляции перед Трампом
Безответственный баловник: Кологривый удивил признанием о сходстве со своим героем из сказки Сокровища гномов
Киев обменял суверенитет на печенье: США перечеркнёт историю Украины навсегда
Япония и Россия заключили соглашение по добыче морской капусты, но остров остаётся яблоком раздора
Эти европейские страны кормят нас продуктами с пестицидами — список неприятный
Аллергия сдаст позиции: новая вакцина покажет эффект уже этим летом
Артрит сдается: 5 продуктов, которых вы боялись, но они вернут вам свободу движения
Бунт на площади: польский кандидат в президенты пошел против Украины
НАТО играет с динамитом: Россия взяла курс на решительный удар после атаки в Алешках 

Хотите чистое стекло в ванной? Этот неожиданный лайфхак сделает его идеально чистым

2:30
Недвижимость

Чистая и ухоженная ванная комната — это не только визуальный комфорт, но и здоровье. Ведь каждый уголок этого пространства должен быть не только аккуратным, но и безопасным для вас и ваших близких. Но вот беда: стеклянная душевая кабина с течением времени покрывается жирными пятнами, разводами и каплями, которые трудно удалить даже с помощью самых мощных химических средств. Знакомо? Устали от неэффективных очистителей с хлоркой, которые, кажется, не дают того эффекта, которого вы ожидали?

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Есть решение, о котором многие не знают, а зря. Оно позволяет очистить стекло душевой кабины без химии и с минимальными усилиями. И это, возможно, самый неожиданный способ — стальная вата! Да-да, та самая "бомба", которую многие используют для чистки кастрюль и сковород. Но будьте осторожны — неправильно применённая, она может повредить стекло. Так как же всё сделать правильно?

Как очистить стекло душевой кабины с помощью стальной ваты

Прежде всего, убедитесь, что стекло душевой кабины сухое. Идеально будет очистить его через несколько часов после использования, когда помещение ещё не успело сильно влажнеть.

Вот пошаговая инструкция:

  1. После того как кабина высохнет, отрежьте небольшой кусочек стальной ваты.
  2. Начинайте чистить стекло сверху вниз, не нажимая слишком сильно — помните, что стальная вата не должна царапать поверхность.
  3. Чистите стекло вертикальными движениями или круговыми, в зависимости от того, как вам удобнее.
  4. Будьте особенно аккуратны, чистя нижнюю часть стекла, где часто скапливается грязь от брызг воды.

Этот метод отлично устраняет жир, который накопился на стекле, так как стальная вата помогает эффективно счищать загрязнения. Если стекло со внешней стороны также загрязнилось, не стесняйтесь повторить процедуру.

Важно помнить: стальная вата не предназначена для многоразового использования. После очистки стекла обязательно выбросьте её - не используйте повторно для мытья посуды или других целей. Это важно, чтобы избежать повторного загрязнения.

И, конечно, не забудьте, что речь идет именно о стальной вате, а не о металлической. Ватная версия намного мягче и безопаснее для стеклянных поверхностей, а вот металлическая может оставить царапины.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Эксперт по долголетию раскрыл, сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить до 100 лет
Новости спорта
Эксперт по долголетию раскрыл, сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить до 100 лет Аудио 
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения
Туризм
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения Аудио 
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Авто
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Последние материалы
Маринад вместо признаний: запах шашлыка оказался самым мощным афродизиаком этой весны
Выглядеть на два размера меньше без фитнеса? Вот как это делают стилисты
Эта неделя изменит ваш отпуск: новые железнодорожные туры по стране.
От горькой пустышки до сладкого гиганта: невероятная трансформация арбуза в Китае
Как одна разработка из России меняет подход к научному программированию
От санкций к прорыву: как Россия решает проблемы с лекарствами
Сигнал к отступлению: ВСУ получили удар, от которого не оправиться
Трамп перестал видеть Украину: новая сделка с Киевом запустила цепную реакцию
Зелёный свет предательству: власть Украины сама толкает армию к бунту
Лайфхак с кухни, который спасёт вашу обувь от кошмара запаха ног
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.