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Квартира с историей: эксперт раскрыла 6 фраз-ловушек в объявлениях о продаже

2:38
Недвижимость

При поиске квартиры многие люди обращают внимание на привлекательные описания в объявлениях. Однако за красивыми словами могут скрываться важные нюансы, которые существенно влияют на восприятие квартиры после её осмотра. Юлия Кузнецова, инвестиционный консультант и основатель онлайн-университета "Финансология", предупреждает о возможных подводных камнях.

беспорядок
Фото: https://commons.wikimedia.org by Maschinenjunge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
беспорядок
  1. По словам специалиста, милая фраза "уютная квартира с историей" может означать, что в квартире нет ремонта, коммуникации устарели, полы изношены или стены обветшали. Кроме того, "история" может указывать на юридические сложности, связанные с наследством или постоянными продажами квартиры. В таких случаях важно запросить выписку из ЕГРН и изучить историю переходов права собственности.
  2. Формулировка "в шаговой доступности всё" требует уточнения. Под "всем" могут подразумеваться не только школы и магазины, но и шумные трассы, рынки, вокзалы или круглосуточные заведения. Это может создать небезопасную и неудобную среду. Риэлторы часто используют эту фразу, когда не могут предложить реальных преимуществ в районе, сообщает Газета.Ru.
  3. Выражение "квартира требует небольшого косметического ремонта" может означать, что, скорее всего, необходим капитальный ремонт с заменой труб, электрики и выравниванием стен. Если бы ремонт был действительно незначительным, продавец не акцентировал бы на этом внимание.
  4. Фраза "дом после капитального ремонта" также может скрывать важные детали. Важно узнать, какие работы были проведены. Если отремонтирован только фасад и подъезд, а инженерные системы остались без изменений, это может быть сомнительным преимуществом.
  5. Формулировка "уютная студия для одного" может означать, что площадь студии слишком мала для комфортного проживания, или что квартира имеет статус апартаментов, не позволяющий получить регистрацию.
  6. Если в объявлении слишком много внимания уделяется "доброжелательным соседям" и "спокойным жильцам", это может быть попыткой скрыть реальные проблемы с жильцами в подъезде или нестабильную обстановку.

Юлия Кузнецова советует внимательно читать объявления и обращать внимание на возможные проблемы. За красивыми эпитетами могут скрываться юридические, технические или инфраструктурные сложности. Важно задавать вопросы, проверять документы и консультироваться со специалистом, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Рие́лтор — это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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