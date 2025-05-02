Риелтор о продаже долей в недвижимости: главная причина огромных скидок – в этом

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал МаниТаймс, почему доли в недвижимости часто продаются со значительным дисконтом, достигающим 50%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключи от квартиры

По его словам, ключевым фактором является неопределённость, связанная с будущим развитием ситуации и отношениями между сособственниками.

Барсуков пояснил, что рыночная стоимость доли обычно составляет от 50 до 70% от цены всей квартиры. Это означает, что цена доли рассчитывается как пропорциональная часть от стоимости всей недвижимости, а затем уменьшается на 50-70%. В большинстве случаев скидка составляет около 50-60%, что является половиной стоимости, которую можно было бы получить при продаже всей квартиры целиком.

Эксперт отметил, что не все собственники понимают эти нюансы.

"Многие собственники этого не понимают. Они вот делят просто, пропорционально доли от стоимости квартиры берут цифру и считают, что вот по такой цене кто-то у них купит. А никто не купит, потому что кому вот это вот все нужно?" — задался вопросом Барсуков.

Он пояснил, что это заблуждение, поскольку потенциальные покупатели понимают, что приобретение доли связано с дополнительными рисками и неопределённостью. Именно поэтому дисконт становится основным стимулом для покупки проблемных активов, хотя и привлекает ограниченный круг покупателей.

Продажа доли в недвижимости требует тщательной подготовки и времени. Собственник, решивший избавиться от своей доли, должен сначала уведомить других владельцев долей о своих намерениях. В уведомлении он должен предложить купить его долю по определённой цене. Если другие собственники не проявят интереса, то долю можно выставить на рынок по той же цене. В сложных случаях, когда договориться не удаётся, вопрос может быть решён через суд.

Уточнения

Рие́лтор — это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.



Оценка стоимости недвижимости — процесс определения стоимости объекта или отдельных прав в отношении оцениваемого объекта недвижимости.



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