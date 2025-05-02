Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Гузеева ошеломила признанием: вот что заставило её поставить крест на карьере в кино
Это не просто прогулка: врачи раскрыли, что реально происходит с телом во время ходьбы
Не только чипсы и газировка: вот где скрывается настоящая пищевая ловушка
От соломы к шелку: ритуал спасения для осветлённых волос
Польский Дубай: как Ярославец стал курортом, на который едут со всей Европы
Салон закрыт, кредит висит: почему китайские бренды начали тайно уходить из России
Собаки, с которыми вы сблизитесь навсегда — узнайте, кто они
Спасаем помидоры от фитофторы: вот неожиданный бесплатный способ, работает лучше химии

Риелтор о продаже долей в недвижимости: главная причина огромных скидок – в этом

2:05
Недвижимость

Эксперт Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал МаниТаймс, почему доли в недвижимости часто продаются со значительным дисконтом, достигающим 50%.

Ключи от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключи от квартиры

По его словам, ключевым фактором является неопределённость, связанная с будущим развитием ситуации и отношениями между сособственниками.

Барсуков пояснил, что рыночная стоимость доли обычно составляет от 50 до 70% от цены всей квартиры. Это означает, что цена доли рассчитывается как пропорциональная часть от стоимости всей недвижимости, а затем уменьшается на 50-70%. В большинстве случаев скидка составляет около 50-60%, что является половиной стоимости, которую можно было бы получить при продаже всей квартиры целиком.

Эксперт отметил, что не все собственники понимают эти нюансы.

"Многие собственники этого не понимают. Они вот делят просто, пропорционально доли от стоимости квартиры берут цифру и считают, что вот по такой цене кто-то у них купит. А никто не купит, потому что кому вот это вот все нужно?" — задался вопросом Барсуков.

Он пояснил, что это заблуждение, поскольку потенциальные покупатели понимают, что приобретение доли связано с дополнительными рисками и неопределённостью. Именно поэтому дисконт становится основным стимулом для покупки проблемных активов, хотя и привлекает ограниченный круг покупателей.

Продажа доли в недвижимости требует тщательной подготовки и времени. Собственник, решивший избавиться от своей доли, должен сначала уведомить других владельцев долей о своих намерениях. В уведомлении он должен предложить купить его долю по определённой цене. Если другие собственники не проявят интереса, то долю можно выставить на рынок по той же цене. В сложных случаях, когда договориться не удаётся, вопрос может быть решён через суд.

Уточнения

Рие́лтор — это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.

Оценка стоимости недвижимости — процесс определения стоимости объекта или отдельных прав в отношении оцениваемого объекта недвижимости. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения
Туризм
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения Аудио 
Пятки гладкие, как у младенца: летние лайфхаки по уходу за ногами
Красота и стиль
Пятки гладкие, как у младенца: летние лайфхаки по уходу за ногами Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Положите лимон в микроволновку всего на 5 минут: получается настоящее чудо для дома
Положите лимон в микроволновку всего на 5 минут: получается настоящее чудо для дома
Последние материалы
Польский Дубай: как Ярославец стал курортом, на который едут со всей Европы
Салон закрыт, кредит висит: почему китайские бренды начали тайно уходить из России
Собаки, с которыми вы сблизитесь навсегда — узнайте, кто они
Риелтор о продаже долей в недвижимости: главная причина огромных скидок – в этом
Спасаем помидоры от фитофторы: вот неожиданный бесплатный способ, работает лучше химии
Новый удар по кошельку! Тарифы на жилищные услуги в России повысятся на 11,9%
Интернет-апокалипсис: что будет с нашим мозгом, когда рухнет сеть
Решение для садоводов: как собрать дождевую воду эффективно
Алёна Водонаева заинтриговала фанатов: вот что она приготовила сыну-подростку — подарок ждёт своего часа
Он прилип к бамперу — вы остались спокойны: хитрые способы унять хвост на дороге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.