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Новостройки в Болгарии дорожают. Люди начали действовать на опережение

1:47
Недвижимость

В Болгарии наблюдается устойчивый интерес к покупке недвижимости — и не ради переезда. Всё больше людей рассматривают квартиры как способ защитить деньги от инфляции и заработать на перепродаже через несколько лет.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Такой подход становится особенно актуальным на фоне нестабильной экономики и ожиданий вступления Болгарии в еврозону. Многие стремятся сохранить капитал, превращая его в "кирпичи" — вложения в квадратные метры с прогнозируемой прибылью.

Покупка ради прибыли: как это работает

Один из популярных сценариев — покупка квартиры, сдача её в аренду и продажа спустя время по более высокой цене. В идеале — с ростом стоимости выше уровня инфляции.

"Доход от аренды — это приятный бонус, но основная цель — заработать на перепродаже", — говорят на рынке.

Ставка на готовое жильё. Особым спросом пользуются уже завершённые и обустроенные квартиры, особенно в домах с актом 16. Такие объекты можно сразу сдавать или заселяться, не тратя время на ремонт.

Почему это выгодно:

  • Инфляция не ест стены: квартиры лучше сохраняют стоимость денег, чем сбережения на счёте.

  • Растущий рынок: в условиях экономического ожидания жильё может подорожать.

  • Аренда как страховка: арендаторы покрывают ипотечные платежи.

  • Ликвидность: особенно если недвижимость в крупном городе и готова к проживанию.

Но не всё так просто. При выборе объекта важно учитывать потенциальные риски: ликвидность, состояние здания, инфраструктуру района и планы по застройке. Без анализа можно легко вложиться не туда и не вовремя.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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