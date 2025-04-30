Новостройки в Болгарии дорожают. Люди начали действовать на опережение

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Болгарии наблюдается устойчивый интерес к покупке недвижимости — и не ради переезда. Всё больше людей рассматривают квартиры как способ защитить деньги от инфляции и заработать на перепродаже через несколько лет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Такой подход становится особенно актуальным на фоне нестабильной экономики и ожиданий вступления Болгарии в еврозону. Многие стремятся сохранить капитал, превращая его в "кирпичи" — вложения в квадратные метры с прогнозируемой прибылью.

Покупка ради прибыли: как это работает

Один из популярных сценариев — покупка квартиры, сдача её в аренду и продажа спустя время по более высокой цене. В идеале — с ростом стоимости выше уровня инфляции.

"Доход от аренды — это приятный бонус, но основная цель — заработать на перепродаже", — говорят на рынке.

Ставка на готовое жильё. Особым спросом пользуются уже завершённые и обустроенные квартиры, особенно в домах с актом 16. Такие объекты можно сразу сдавать или заселяться, не тратя время на ремонт.

Почему это выгодно:

Инфляция не ест стены : квартиры лучше сохраняют стоимость денег, чем сбережения на счёте.

Растущий рынок : в условиях экономического ожидания жильё может подорожать.

Аренда как страховка : арендаторы покрывают ипотечные платежи.

Ликвидность: особенно если недвижимость в крупном городе и готова к проживанию.

Но не всё так просто. При выборе объекта важно учитывать потенциальные риски: ликвидность, состояние здания, инфраструктуру района и планы по застройке. Без анализа можно легко вложиться не туда и не вовремя.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





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