Загадка пятен в унитазе: как в считанные минуты избавить его от следов жесткой воды

2:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С пятнами от жесткой воды в унитазе сталкивается почти каждый. Эти неприятные минералосодержащие отложения со временем могут превратить даже самый чистый унитаз в грязное пятно, которое сложно удалить. Но не переживайте — есть несколько эффективных методов, которые помогут вам справиться с этим!

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка унитаза

Что такое пятна от жесткой воды

"Жесткая вода — это вода с высокой концентрацией минералов, таких как кальций и магний," — объясняет мастер-сантехник Натан Хадельсон.

Эти минералы оседают на поверхностях, создавая пятна, особенно там, где вода часто испаряется, например, в унитазах. Чем выше концентрация этих минералов в воде, тем труднее избавиться от пятен.

Как устранить пятна от жесткой воды

Существуют несколько способов, которые легко реализовать прямо у себя дома. Вам не нужно заказывать профессиональную чистку — достаточно всего лишь выбрать подходящее средство.

Самодельные чистящие средства

Для удаления пятен от жесткой воды можно использовать смесь уксуса и пищевой соды. Это простой, но эффективный метод, который не требует химикатов:

Налейте в унитаз одну-две чашки белого дистиллированного уксуса.

Добавьте стакан пищевой соды и дайте смеси побулькать.

Подождите 20 минут, затем очистите поверхность с помощью щетки.

Промывайте унитаз несколько раз, чтобы удалить остатки чистящего средства.

Альтернатива — смесь перекиси водорода и лимонного сока, которая тоже отлично справляется с пятнами.

Использование пемзы

Если вы хотите использовать минимальное количество ингредиентов, пемза будет отличным выбором. Это природный абразив, который помогает избавиться от стойких пятен.

Замочите пемзу в воде, чтобы она размягчилась.

Аккуратно потрите ею загрязненные участки в унитазе, действуя круговыми движениями.

После очистки протрите поверхность салфеткой из микрофибры, чтобы удалить остатки частиц.

Коммерческие чистящие средства

Если вы предпочитаете готовые решения, можно использовать специальные средства для удаления пятен от жесткой воды, такие как Zep или CLR. Важно выбирать продукты, безопасные для вашей септической системы.

Нанесите средство на бортик унитаза.

Подождите несколько минут, затем аккуратно протрите щеткой.

Промывайте унитаз водой, чтобы увидеть результат.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.