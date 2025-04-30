Запрещенные зоны для дезинфицирующих салфеток — твой дом в опасности

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дезинфицирующие салфетки — это настоящее спасение в уборке. Казалось бы, достаточно протереть любую поверхность, и вот, порядок! Но есть ли такие места и предметы, для которых они не подходят? Я сама несколько лет пользовалась салфетками повсеместно: от кухни до гостиной. Время от времени я просто брала салфетку и смахивала все подряд, уверенная, что так и должна быть чистота. Но недавно я задумалась, а не использую ли я их там, где они совсем неэффективны или даже вредны.

Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уборка квартиры

Чтобы понять, где стоит ограничить их использование, я обратилась к специалисту с большим опытом Дин Ф. Тансман, вице-президент по операциям компании Dutch Harbor Brands, поделился несколькими важными рекомендациями.

10 вещей, на которые не стоит применять дезинфицирующие салфетки:

Винил Натуральный каучук Оборудование для тренажерного зала Кожа Полы из твердых пород дерева Разделочные доски Незапечатанный гранит, мрамор или дерево Места для приготовления пищи Стульчики для кормления Детские прорезыватели и пустышки

Тансман объясняет, что важно понимать, что дезинфицирующие салфетки не подходят для всех поверхностей из-за состава и особенностей материалов. Помимо этого, чтобы дезинфекция была эффективной, поверхность должна оставаться влажной на протяжении времени, указанного на упаковке — обычно это 15-30 секунд. Также, если вы использовали салфетки на предметах, которые контактируют с пищей, обязательно тщательно промойте их водой, чтобы избежать попадания химикатов в организм.

Дезинфицирующие против очищающих салфеток

Важно различать два типа салфеток. Дезинфицирующие уничтожают патогенные микроорганизмы, а очищающие предназначены для удаления грязи. Часто люди путают эти два средства, думая, что дезинфекция заменяет чистку. Но для эффективного дезинфицирования сначала нужно очистить поверхность от явных загрязнений.

Тансман напоминает:

"Чрезмерное использование дезинфицирующих средств может создать больше проблем, чем решить. Лучше использовать их там, где это действительно нужно, а в других случаях — отдавать предпочтение чистящим салфеткам".

Уточнения

Салфе́тка (итал. salvietta) — кусок ткани или нетканого материала прямоугольной (реже другой) формы, применяющейся в быту и хозяйстве для удаления различных веществ с поверхностей.



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