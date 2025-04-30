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Запрещенные зоны для дезинфицирующих салфеток — твой дом в опасности

2:28
Недвижимость

Дезинфицирующие салфетки — это настоящее спасение в уборке. Казалось бы, достаточно протереть любую поверхность, и вот, порядок! Но есть ли такие места и предметы, для которых они не подходят? Я сама несколько лет пользовалась салфетками повсеместно: от кухни до гостиной. Время от времени я просто брала салфетку и смахивала все подряд, уверенная, что так и должна быть чистота. Но недавно я задумалась, а не использую ли я их там, где они совсем неэффективны или даже вредны.

Уборка квартиры
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уборка квартиры

Чтобы понять, где стоит ограничить их использование, я обратилась к специалисту с большим опытом Дин Ф. Тансман, вице-президент по операциям компании Dutch Harbor Brands, поделился несколькими важными рекомендациями.

10 вещей, на которые не стоит применять дезинфицирующие салфетки:

  1. Винил
  2. Натуральный каучук
  3. Оборудование для тренажерного зала
  4. Кожа
  5. Полы из твердых пород дерева
  6. Разделочные доски
  7. Незапечатанный гранит, мрамор или дерево
  8. Места для приготовления пищи
  9. Стульчики для кормления
  10. Детские прорезыватели и пустышки

Тансман объясняет, что важно понимать, что дезинфицирующие салфетки не подходят для всех поверхностей из-за состава и особенностей материалов. Помимо этого, чтобы дезинфекция была эффективной, поверхность должна оставаться влажной на протяжении времени, указанного на упаковке — обычно это 15-30 секунд. Также, если вы использовали салфетки на предметах, которые контактируют с пищей, обязательно тщательно промойте их водой, чтобы избежать попадания химикатов в организм.

Дезинфицирующие против очищающих салфеток

Важно различать два типа салфеток. Дезинфицирующие уничтожают патогенные микроорганизмы, а очищающие предназначены для удаления грязи. Часто люди путают эти два средства, думая, что дезинфекция заменяет чистку. Но для эффективного дезинфицирования сначала нужно очистить поверхность от явных загрязнений.

Тансман напоминает:

"Чрезмерное использование дезинфицирующих средств может создать больше проблем, чем решить. Лучше использовать их там, где это действительно нужно, а в других случаях — отдавать предпочтение чистящим салфеткам".

Уточнения

Салфе́тка (итал. salvietta) — кусок ткани или нетканого материала прямоугольной (реже другой) формы, применяющейся в быту и хозяйстве для удаления различных веществ с поверхностей. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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