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Уюта больше, ремонта меньше: как освежить ванную без капитальных работ

2:45
Недвижимость

Вы думаете, что ванная — это просто функциональное пространство? А вот и нет! С помощью нескольких дизайнерских приёмов её можно превратить в стильное и уютное место, в которое захочется возвращаться снова и снова.

Стильная ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная ванная комната

Прозрачная раковина: вау-эффект с первого взгляда

Прозрачная стеклянная раковина-чаша моментально притягивает внимание. В сочетании с мягким светом, светлой отделкой и деликатными текстурами она создаёт современное, но спокойное пространство. Дополнительно гармонию поддерживает настенный смеситель — он выглядит аккуратно и не загромождает раковину.

Деревянная вагонка за зеркалом

Деревянные панели — не только для гостиной. Их можно смело использовать и в ванной, как это сделали за раковиной в одном из проектов. Натуральная древесина с тёплым оттенком хорошо балансирует белую мебель и светлые стены, придавая интерьеру уют. Главное — предварительно защитить дерево от влаги специальной пропиткой.

Плитка с растительным узором

Хотите добавить нотку уюта и оригинальности? Выбирайте плитку с растительным орнаментом. Она может стать акцентом в душевой зоне, особенно если остальная отделка выполнена в нейтральных тонах, например, терраццо на бежевом фоне.

Смелое сочетание двух видов плитки

Контрасты — двигатель дизайна. В одном из интерьеров нижнюю часть стен оформили классической белой плиткой-"кабанчиком", уложенной вертикально, а верхнюю — овальной плиткой серо-синего оттенка, уложенной горизонтально. Такое сочетание форм и направлений делает интерьер небанальным и динамичным.

Рифленые панели под потолком

Минималистичное решение, которое добавляет глубины. Светлые рифленые панели из дюрополимера по периметру ванной играют роль декоративного карниза, придавая пространству фактурность. Подсветка усиливает эффект, отбрасывая элегантные тени на стены.

Рельефный керамогранит с геометрией

Если вам по душе индустриальный стиль, но хочется немного уюта — рельефный керамогранит в светлых тонах вам в помощь. Его использовали в отделке стен за ванной и инсталляцией, чтобы добавить текстуры в пространство с брутальной отделкой под бетон.

Яркая фреска с тропическим настроением

Не боитесь выделяться? Оформите одну из стен яркой фреской. Тропические мотивы в сине-голубой палитре отлично сочетаются с деревом и мраморной плиткой, создавая смелый, но гармоничный интерьер, который заряжает энергией.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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