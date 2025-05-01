Пятно на ковре и вонь? Секрет, как всё это убрать без следа

Каждый владелец кошки рано или поздно сталкивается с "ароматной неожиданностью". Причины у такого поведения разные — от стресса до плохого настроения. Но главное — как можно быстрее устранить последствия, пока запах не въелся.
Метки котов сложно удалить, потому что в составе мочи есть уриновая кислота. Она быстро кристаллизуется и прочно "впивается" в ткани и пористые материалы. Особенно неприятно то, что вода её не растворяет — при намокании запах становится только сильнее.
Увидели лужу? Не трите её! Просто промокните салфеткой или тряпочкой, стараясь убрать максимум влаги. Потом засыпьте место солью или содой — они вытянут остатки.
Лучше всего работают средства с энзимами. Они выпускаются в форме спрея, порошка или жидкости. Не путайте их с отпугивателями: те не убирают запах, а только мешают кошке возвращаться на место преступления.
Если ваш кот любит "оставить след", осматривайте дом регулярно. Свежие лужицы убрать легко. Старые же превращают квартиру в зону боевых действий.
Бытовая химия - непродовольственные химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным, которые обычно встречаются и используются в домохозяйстве.
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