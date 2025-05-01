Открытые полки на кухне: что поставить, чтобы смотрелось дорого

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Отказались от верхних шкафов в пользу открытых полок? Отличная идея — главное, правильно их оформить. Полки могут быть и практичными, и красивыми одновременно. А ещё легко подстраиваются под сезонное настроение.

Фото: https://www.freepik.com Кухня

Эстетика + функциональность

Открытая полка — не просто декор. На ней удобно разместить:

Банку с макаронами.

Бутылку масла.

Чайник, чашки и стаканы.

Минималистичную спецовницу.

Прозрачная посуда или лаконичные формы отлично смотрятся, особенно на белой полке, выполненной в тон фартука и столешницы.

Декор с историей

Украсьте верхние полки декоративной посудой: тарелками на подставках, винтажными банками, глиняными горшочками. Загляните в бабушкин шкаф — возможно, там найдется настоящая жемчужина.

Уютные мелочи

Свечи в подсвечниках — не только красивы, но и легко переносятся на стол для романтического ужина.

Картины или постеры можно менять под сезон или настроение. Главное — не вешать такие полки над варочной поверхностью или чайником. Лучше — над мойкой или в безопасной зоне.

Светильник на аккумуляторе — прекрасное решение, если рядом нет розетки. Мини-лампа создаёт уют и добавляет света на рабочей поверхности.

Умная организация

Некоторые дизайнеры подвешивают мини-стеллажи над кухонной зоной. Например, на нижнюю полку ставят микроволновку, а выше — декор. Важно: рассчитывайте высоту, чтобы пользоваться техникой было удобно и безопасно, особенно людям невысокого роста.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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