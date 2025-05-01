Открытые полки на кухне: что поставить, чтобы смотрелось дорого

Отказались от верхних шкафов в пользу открытых полок? Отличная идея — главное, правильно их оформить. Полки могут быть и практичными, и красивыми одновременно. А ещё легко подстраиваются под сезонное настроение.
Открытая полка — не просто декор. На ней удобно разместить:
Прозрачная посуда или лаконичные формы отлично смотрятся, особенно на белой полке, выполненной в тон фартука и столешницы.
Украсьте верхние полки декоративной посудой: тарелками на подставках, винтажными банками, глиняными горшочками. Загляните в бабушкин шкаф — возможно, там найдется настоящая жемчужина.
Некоторые дизайнеры подвешивают мини-стеллажи над кухонной зоной. Например, на нижнюю полку ставят микроволновку, а выше — декор. Важно: рассчитывайте высоту, чтобы пользоваться техникой было удобно и безопасно, особенно людям невысокого роста.
Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.