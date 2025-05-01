Вот как вернуть ковру свежесть без химчистки — простые шаги

3:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ковры делают дом уютным, но есть нюанс: они накапливают пыль, особенно длинноворсовые. На самом деле пыль оседает везде — просто ковёр нужно правильно и регулярно чистить. А как это делать эффективно и без вреда? Рассказываем пошагово.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Мужчина занимается профессиональной уборкой дома

Как не испортить ковер при чистке

Чтобы покрытие оставалось как новое, важно соблюдать несколько простых, но обязательных правил:

Чистим обе стороны. Пылесосьте сначала изнанку, потом — лицевую сторону.

Средства подбираем с умом. Учитывайте состав волокон — информацию найдёте на ярлыке.

Сначала пятна — потом всё остальное. Свежие следы проще удалить, чем застарелые.

Проверяйте реакцию на средство. Перед обработкой протестируйте на незаметном участке.

Меньше влаги. Избыточное намокание приводит к появлению плесени и грибка.

Варианты домашней чистки

Сухая чистка. Идеальна для быстрой уборки. Пылесос, веник или щётка — на выбор. Главное — не использовать щетки с вращающимся механизмом: они портят ворс. Пылесосьте не реже пары раз в неделю, а если в доме дети или животные — ещё чаще.

Влажная уборка. После сухой чистки обработайте покрытие мыльным раствором или специальным средством. Протрите влажной губкой, отожмите, высушите. Никаких обогревателей — только естественная сушка, иначе ворс станет ломким.

Чистка паром. Пар помогает не только очистить, но и продезинфицировать поверхность. Но применять его можно не для всех тканей: сизаль, джут, шерсть — противопоказаны. Используйте парогенератор аккуратно, после сухой чистки.

Домашние средства для чистки ковра

Мыло. 2-3 ст. ложки стружки хозяйственного мыла растворите в воде, взбейте в пену. Нанесите, затем уберите влажной тряпкой.

Сода и уксус. 2 ст. ложки соды + 8 уксуса + 4 ложки геля для посуды — взболтать и нанести. Работает лучше всего, пока приготовлено только что.

Готовые препараты. Вариант для сложных загрязнений — в виде спреев, порошков, жидкостей. Читайте инструкцию перед применением.

Способы удаления пятен

Жир и масло. Присыпьте тальком или содой — они впитают жир. Затем смойте мыльной водой.

Сок и вино. Посыпьте абсорбентом, потом обработайте раствором нашатыря, лимонного сока или уксуса. Белые ковры — перекисью.

Кровь. Только холодная вода! Если пятно засохло — используйте перекись водорода, но предварительно сделайте тест на незаметном участке.

Помада. Остатки снимите пластиковой картой. Смесь уксуса и геля для посуды — отличное решение. Также подойдут спирт или средство для снятия лака.

Чай и кофе. Смешайте соль с глицерином до состояния кашицы, нанесите на пятно. Через полчаса смойте. Подойдёт также содовая паста или раствор нашатыря.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

