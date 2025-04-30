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Белоснежные окна без химии — вот как это делают профессионалы

2:58
Недвижимость

Вроде бы помыли окна — стёкла сияют, но белые рамы всё равно выглядят уставшими и серыми? Особенно обидно, когда пластик пожелтел, а краска на деревянных рамах потускнела. Но не стоит хвататься за агрессивную химию — есть безопасные и дешёвые средства, которые реально работают. К тому же, большинство из них найдётся у вас дома.

Мытьё окон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё окон

Пищевая сода и уксус — классика, которая не подводит

Эта парочка давно завоевала любовь любителей чистоты: сода бережно очищает поверхность, а уксус запускает реакцию, которая помогает убрать даже въевшуюся грязь. Просто смешайте соду с водой до состояния пасты, нанесите на рамку, а сверху опрыскайте уксусом. Через несколько минут всё это легко смывается губкой — и вы удивитесь, сколько грязи снимется даже с "чистых" рам. Особенно хорошо этот способ работает в углах, вокруг ручек и в других труднодоступных местах.

Лимон и перекись — для тех, кто хочет вернуть белизну

Если проблема не только в грязи, но и в потемневшем или пожелтевшем пластике, попробуйте натуральное осветление. Сок лимона и обычная 3% перекись водорода творят чудеса: просто смешайте их и нанесите на поверхность рам с помощью пульверизатора. Через 5 минут аккуратно протрите мягкой тряпкой. Результат заметен сразу — особенно если рамы давно не очищались или стояли на солнечной стороне.

Зубная паста — не только для зубов

Отбеливающие пасты отлично справляются с загрязнениями и налётом — и не только в ванной. Немцы, кстати, давно используют этот лайфхак: наносят немного пасты на влажную губку и очищают пластиковые и деревянные рамки. Паста мягко полирует поверхность и возвращает ей опрятный вид без риска повредить покрытие. После такой чистки окно выглядит действительно свежо.

Глицерин — финишное покрытие с защитой от пыли

После основательной уборки хочется сохранить результат как можно дольше. Здесь на помощь приходит обычный аптечный глицерин. Нанесите его тонким слоем на чистую и сухую раму — он создаёт незаметную защитную плёнку, которая отталкивает пыль и облегчает последующую уборку. Грязь не прилипает, влажность не въедается — чистить такие рамы становится в разы проще.

Натурально, безопасно, эффективно

Все эти средства не только дешёвые, но и экологичные. Они не вредят ни пластику, ни краске, не вызывают раздражения кожи и не пахнут так агрессивно, как бытовая химия. Это идеальное решение, если в доме есть дети, аллергики или просто хочется уйти от лишней "химии" в быту. Белизна, чистота и никакой вред — разве не об этом мечтает каждая хозяйка?

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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