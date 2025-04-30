Никогда не ставьте микроволновку в этих 5 местах: вы рискуете безопасностью

2:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Микроволновая печь — это обязательный помощник на кухне. Она экономит время, делает разогрев удобным и вписывается в любую планировку. Но при всей своей простоте, микроволновка — это всё же электроприбор, и от правильного её размещения зависит не только комфорт, но и ваша безопасность.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain микроволновка

Вот где никогда не стоит устанавливать микроволновую печь — и почему это может быть опасно.

1. Рядом с раковиной — прямой путь к короткому замыканию

Даже если микроволновка кажется идеально подходящей по размеру, не ставьте её вплотную к раковине. Разбрызгивание воды — обычное дело на кухне, а влага и электричество — это не лучшее сочетание. Попадание воды внутрь устройства может вызвать короткое замыкание или даже удар током при использовании.

2. Над холодильником или у плиты — ошибка против логики

Да, современная техника хорошо изолирована. Но это не значит, что её можно без последствий ставить рядом. Микроволновка — источник тепла. Если она стоит рядом с холодильником, то тот начнёт работать с перегрузкой, стараясь компенсировать дополнительное тепло. Это не только вредит технике, но и увеличивает расход электроэнергии. А рядом с плитой — ещё и риск перегрева корпуса самой микроволновки.

3. В закрытом шкафу — ловушка для пара и перегрева

Некоторые ставят микроволновку внутрь кухонного шкафа, чтобы сэкономить место или сохранить чистоту визуального ряда. Но это решение далеко от идеала. Во-первых, вентиляция в шкафу, как правило, отсутствует — и в момент разогрева техника может перегреться. Во-вторых, из-за пара внутри шкафа образуется влага, что со временем приведёт к его деформации. Если уж размещаете её в нише — оставьте пространство и держите дверцу открытой во время и после использования.

4. В углу или впритык к стене — неудобно и небезопасно

Микроволновке необходимо пространство для вентиляции. Рекомендуется оставлять минимум 5 см со всех сторон. Также важно, чтобы дверца могла свободно открываться — особенно если у вас крупная модель. Плотно прилегающая мебель или стены нарушают отвод тепла и увеличивают риск перегрева устройства.

5. Через удлинитель — риск возгорания

Электроприборы с высокой мощностью, такие как микроволновки, нельзя подключать через удлинители или дешёвые переходники. Они не рассчитаны на такую нагрузку, и при перегреве могут расплавиться или даже воспламениться. Всегда используйте отдельную розетку с заземлением. И проверяйте кабель: даже небольшие повреждения могут привести к серьёзным последствиям.

Уточнения

Микроволно́вая печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



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