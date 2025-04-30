Никогда не ставьте микроволновку в этих 5 местах: вы рискуете безопасностью

Микроволновая печь — это обязательный помощник на кухне. Она экономит время, делает разогрев удобным и вписывается в любую планировку. Но при всей своей простоте, микроволновка — это всё же электроприбор, и от правильного её размещения зависит не только комфорт, но и ваша безопасность.
Вот где никогда не стоит устанавливать микроволновую печь — и почему это может быть опасно.
Даже если микроволновка кажется идеально подходящей по размеру, не ставьте её вплотную к раковине. Разбрызгивание воды — обычное дело на кухне, а влага и электричество — это не лучшее сочетание. Попадание воды внутрь устройства может вызвать короткое замыкание или даже удар током при использовании.
Да, современная техника хорошо изолирована. Но это не значит, что её можно без последствий ставить рядом. Микроволновка — источник тепла. Если она стоит рядом с холодильником, то тот начнёт работать с перегрузкой, стараясь компенсировать дополнительное тепло. Это не только вредит технике, но и увеличивает расход электроэнергии. А рядом с плитой — ещё и риск перегрева корпуса самой микроволновки.
Некоторые ставят микроволновку внутрь кухонного шкафа, чтобы сэкономить место или сохранить чистоту визуального ряда. Но это решение далеко от идеала. Во-первых, вентиляция в шкафу, как правило, отсутствует — и в момент разогрева техника может перегреться. Во-вторых, из-за пара внутри шкафа образуется влага, что со временем приведёт к его деформации. Если уж размещаете её в нише — оставьте пространство и держите дверцу открытой во время и после использования.
Микроволновке необходимо пространство для вентиляции. Рекомендуется оставлять минимум 5 см со всех сторон. Также важно, чтобы дверца могла свободно открываться — особенно если у вас крупная модель. Плотно прилегающая мебель или стены нарушают отвод тепла и увеличивают риск перегрева устройства.
Электроприборы с высокой мощностью, такие как микроволновки, нельзя подключать через удлинители или дешёвые переходники. Они не рассчитаны на такую нагрузку, и при перегреве могут расплавиться или даже воспламениться. Всегда используйте отдельную розетку с заземлением. И проверяйте кабель: даже небольшие повреждения могут привести к серьёзным последствиям.
Микроволно́вая печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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