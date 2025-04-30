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Гениальный немецкий трюк против плесени: даже копейки не потратите

1:58
Недвижимость

Плесень в доме — это не просто некрасиво. Это запах, сырость, пятна на стенах и постоянный риск для здоровья. Но оказывается, избавиться от этой проблемы (и даже не допустить её появления) можно безо всяких расходов. Всё, что вам нужно, — немного дисциплины и один очень простой немецкий метод.

Плесень
Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плесень

Почему появляется плесень и чем она опасна

Теплый воздух, скопление влаги, отсутствие вентиляции — всё это идеальные условия для образования плесени. Особенно часто она селится в ванных комнатах, кухнях, на стенах за мебелью и в углах, где нет циркуляции воздуха.

На первый взгляд — просто пятна. Но на деле плесень выделяет в воздух летучие органические соединения, которые мы вдыхаем. Эти вещества могут раздражать глаза, нос, горло, вызывать головные боли и даже проблемы с дыханием. Особенно если вы или ваши близкие склонны к аллергии.

В чём суть немецкого метода

Немцы славятся своей практичностью — и в этом случае они снова доказали это. Метод невероятно простой: дважды в день открывайте все окна в квартире или доме на 5 минут. Всё. Больше ничего не нужно.

Зимой, летом, в дождь или в жару — короткое, но полное проветривание создаёт мощный воздухообмен. Влага не успевает скапливаться в углах и на стенах, воздух освежается, и плесени просто негде расти.

Почему это работает лучше осушителей и абсорбентов

Увлажнители, осушители и поглотители влаги — дело дорогое и не всегда эффективное. А открытые окна — это бесплатный и проверенный способ сбалансировать микроклимат в помещении. Он работает и в новых домах, и в старых квартирах, и в комнатах с плохой вентиляцией.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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