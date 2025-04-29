Не делайте этого! 8 ошибок, из-за которых ваш ноутбук ужасно тормозит и ломается

Ноутбук давно стал не просто техникой, а продолжением нашей повседневности: работа, учёба, развлечения, общение — всё проходит через экран. Но многие пользователи, даже не задумываясь, совершают ошибки, которые шаг за шагом губят их устройство.
Специалисты Olhar Digital составили топ наиболее вредных привычек, которые нужно прекратить как можно скорее — иначе ремонт не заставит себя ждать.
По словам экспертов, многие пользователи считают нормой перекусить за ноутбуком во время работы или просмотра фильмов. Но даже мелкие крошки или капля напитка могут попасть под клавиши и вызвать неисправность. Особенно опасны пролившиеся жидкости — они могут полностью вывести устройство из строя.
Специалисты обращают внимание на опасность блокировки вентиляционных отверстий. Когда устройство стоит на мягкой поверхности, воздух не циркулирует, и ноутбук перегревается. Это приводит к износу батареи, снижению производительности и даже повреждению "начинки". Оптимальный вариант — ставить технику на твёрдую плоскую поверхность или использовать охлаждающие подставки.
Среди пользователей распространена привычка хватать ноутбук за верхнюю часть дисплея. Инженеры предупреждают: так можно повредить экран, нарушить работу матрицы и деформировать корпус. Лучше всего переносить устройство двумя руками за основание, а для транспортировки использовать защитную сумку или рюкзак.
Частое использование ноутбука в режиме максимальной производительности ускоряет старение его внутренних частей. Специалисты рекомендуют настраивать сбалансированный режим работы — это продлит жизнь устройству, сократит потребление энергии и снизит тепловую нагрузку.
Многие забывают о регулярной очистке ноутбука или делают это неправильно. Эксперты советуют использовать сухую мягкую ткань из микрофибры, чтобы убрать пыль с экрана. Если остались пятна, стоит слегка смочить ткань водой (но не спиртом!).
Ни в коем случае нельзя использовать туалетную бумагу, старую одежду или чистящие средства с аммиаком — они повреждают экран. Также важно выключать ноутбук перед чисткой и не забывать про вентиляционные отверстия.
Разработчики программного обеспечения регулярно выпускают обновления для защиты от новых угроз и ошибок. Если пользователь систематически их игнорирует, ноутбук становится уязвимым для вредоносного ПО и начинает "тормозить". Обновлять нужно не только операционную систему, но и драйверы, приложения, антивирус.
Скачивание файлов из ненадёжных источников — одна из главных причин заражения компьютера вирусами. Специалисты призывают: всегда проверяйте сайт, с которого скачиваете ПО. Обратите внимание на значок замка в адресной строке и наличие действующего сертификата безопасности.
Старая идея о том, что аккумулятор нужно полностью разряжать перед зарядкой, устарела. Эксперты объясняют: это изнашивает батарею. Оптимальный диапазон заряда — от 20 до 80%. Полные циклы разряда актуальны разве что для калибровки и крайне редки в современных условиях.
Ноутбук — переносное портативное устройство, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера (дисплей, клавиатура, процессор, материнская плата, видеокарта, ПЗУ, ОЗУ, аккумуляторные батареи и пр.) и/или подключены дополнительно (например, компьютерная мышь, монитор, внешние модули и периферия).
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