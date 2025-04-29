Не делайте этого! 8 ошибок, из-за которых ваш ноутбук ужасно тормозит и ломается

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Ноутбук давно стал не просто техникой, а продолжением нашей повседневности: работа, учёба, развлечения, общение — всё проходит через экран. Но многие пользователи, даже не задумываясь, совершают ошибки, которые шаг за шагом губят их устройство.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина за ноутбуком

Специалисты Olhar Digital составили топ наиболее вредных привычек, которые нужно прекратить как можно скорее — иначе ремонт не заставит себя ждать.

1. Еда и напитки рядом с клавиатурой — прямая угроза поломки

По словам экспертов, многие пользователи считают нормой перекусить за ноутбуком во время работы или просмотра фильмов. Но даже мелкие крошки или капля напитка могут попасть под клавиши и вызвать неисправность. Особенно опасны пролившиеся жидкости — они могут полностью вывести устройство из строя.

2. Использование ноутбука на коленях, кровати или подушке — путь к перегреву

Специалисты обращают внимание на опасность блокировки вентиляционных отверстий. Когда устройство стоит на мягкой поверхности, воздух не циркулирует, и ноутбук перегревается. Это приводит к износу батареи, снижению производительности и даже повреждению "начинки". Оптимальный вариант — ставить технику на твёрдую плоскую поверхность или использовать охлаждающие подставки.

3. Хватание ноутбука за экран — угроза трещин и поломки матрицы

Среди пользователей распространена привычка хватать ноутбук за верхнюю часть дисплея. Инженеры предупреждают: так можно повредить экран, нарушить работу матрицы и деформировать корпус. Лучше всего переносить устройство двумя руками за основание, а для транспортировки использовать защитную сумку или рюкзак.

4. Работа на максимальной мощности — риск перегрева и износа компонентов

Частое использование ноутбука в режиме максимальной производительности ускоряет старение его внутренних частей. Специалисты рекомендуют настраивать сбалансированный режим работы — это продлит жизнь устройству, сократит потребление энергии и снизит тепловую нагрузку.

5. Неправильная или редкая чистка — залог будущих проблем

Многие забывают о регулярной очистке ноутбука или делают это неправильно. Эксперты советуют использовать сухую мягкую ткань из микрофибры, чтобы убрать пыль с экрана. Если остались пятна, стоит слегка смочить ткань водой (но не спиртом!).

Ни в коем случае нельзя использовать туалетную бумагу, старую одежду или чистящие средства с аммиаком — они повреждают экран. Также важно выключать ноутбук перед чисткой и не забывать про вентиляционные отверстия.

6. Игнорирование обновлений — прямой путь к уязвимостям

Разработчики программного обеспечения регулярно выпускают обновления для защиты от новых угроз и ошибок. Если пользователь систематически их игнорирует, ноутбук становится уязвимым для вредоносного ПО и начинает "тормозить". Обновлять нужно не только операционную систему, но и драйверы, приложения, антивирус.

7. Загрузка программ с сомнительных сайтов — риск потери данных

Скачивание файлов из ненадёжных источников — одна из главных причин заражения компьютера вирусами. Специалисты призывают: всегда проверяйте сайт, с которого скачиваете ПО. Обратите внимание на значок замка в адресной строке и наличие действующего сертификата безопасности.

8. Полный разряд аккумулятора — вредная привычка

Старая идея о том, что аккумулятор нужно полностью разряжать перед зарядкой, устарела. Эксперты объясняют: это изнашивает батарею. Оптимальный диапазон заряда — от 20 до 80%. Полные циклы разряда актуальны разве что для калибровки и крайне редки в современных условиях.

Уточнения

Ноутбук — переносное портативное устройство, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера (дисплей, клавиатура, процессор, материнская плата, видеокарта, ПЗУ, ОЗУ, аккумуляторные батареи и пр.) и/или подключены дополнительно (например, компьютерная мышь, монитор, внешние модули и периферия).



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