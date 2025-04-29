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Этот пряный трюк сводит с ума домохозяек: полы пахнут как свежая выпечка

2:00
Недвижимость

Влажная уборка редко вызывает восторг: запах химии, ощущение сырости — всё это не добавляет уюта. Но теперь в сети стремительно распространяется неожиданный способ, как превратить рутинную уборку в ароматный ритуал. Его секрет — обычная корица. Точнее, не такая уж и обычная.

Мытьё пола
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё пола

Почему корица — это больше, чем специя

Сторонники натуральных методов очистки утверждают, что корица обладает уникальными свойствами, делающими её мощным союзником в борьбе за чистоту. Благодаря содержащемуся в ней синамальдегиду, этот пряный компонент подавляет активность сразу нескольких патогенов, включая сальмонеллу, листерию и даже грибки рода кандида.

Такую информацию подтверждают данные научных исследований, в том числе публикации 2014 года в International Journal of Scientific and Research Publications.

Кроме антисептического эффекта, аромат корицы оказывает мягкое психологическое воздействие: он снижает уровень стресса и улучшает настроение, вызывая ассоциации с выпечкой, уютом и теплом.

Однако специалисты предупреждают: эфирное масло корицы может быть токсичным для домашних животных. Если у вас есть кошка или собака, перед использованием убедитесь, что вещество не причинит им вреда.

Как приготовить ароматное средство для мытья полов

Для базового раствора потребуются 3-4 литра воды и несколько палочек корицы. Их нужно прокипятить, а затем перелить ароматную жидкость в ведро для швабры. Если вы хотите усилить запах и антисептический эффект, можно добавить немного эфирного масла корицы — но осторожно, особенно в доме с питомцами.

Если палочек нет, можно использовать молотую корицу, однако следует процедить раствор после заваривания, чтобы избежать осадка.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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