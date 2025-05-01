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Секрет чистых кухонных вытяжек: почему сода и пар творят чудеса — раскрываем рецепт

2:24
Недвижимость

Вытяжка — это важный кухонный прибор, который многие забывают чистить, что может привести к серьёзным последствиям.

Кухонная вытяжка
Фото: en.wikipedia by EddieRider, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная вытяжка

Игнорирование обслуживания вытяжки может привести к снижению её эффективности, появлению неприятных запахов и даже к возгоранию.

В Интернете становится всё более популярным домашний метод очистки вытяжки с помощью пищевой соды и пара. Этот метод прост, доступен и эффективен, уверяет iefimerida.gr.

Для его реализации понадобятся всего несколько ингредиентов, которые есть на каждой кухне. Сода проникает в труднодоступные места вытяжки, где скапливается до 80 % жира.

Проблема не только в видимом жире. Внутри устройства, на воздуховодах и в механических деталях, скапливается смазка, которая ухудшает циркуляцию воздуха и может стать причиной возгорания. Многие ограничиваются чисткой только видимых фильтров, игнорируя эти критические зоны. Именно поэтому метод с использованием соды и пара вызывает такой интерес.

Почему именно пищевая сода и пар? Сочетание этих ингредиентов активирует химическую реакцию, которая эффективно удаляет жир и грязь.

Пошаговый рецепт глубокой очистки вытяжки:

  1. Снимите фильтры и оставьте их в тёплой мыльной воде.
  2. Вскипятите 1 литр воды в большой кастрюле.
  3. Добавьте 1 стакан пищевой соды (200 г) и, по желанию, сок одного лимона.
  4. Доведите воду до кипения и включите вытяжку на полную мощность на 30-40 минут. При необходимости доливайте воду.
  5. Надев перчатки, очистите видимые поверхности вытяжки губкой.
  6. Для труднодоступных мест используйте зубную щётку.
  7. Для удаления стойких пятен смешайте воду с содой и протрите поверхности.
  8. Протрите всё салфеткой из микрофибры.

Для поддержания чистоты и предотвращения появления запахов:

  • Каждые две недели обрабатывайте вытяжку паром с содой.
  • Каждую неделю протирайте внешнюю часть вытяжки белым уксусом.
  • Меняйте фильтры каждые 3-6 месяцев, в зависимости от частоты использования.
  • При готовке жирных блюд используйте крышки.

Уточнения

Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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