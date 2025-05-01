Секрет чистых кухонных вытяжек: почему сода и пар творят чудеса — раскрываем рецепт

2:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вытяжка — это важный кухонный прибор, который многие забывают чистить, что может привести к серьёзным последствиям.

Фото: en.wikipedia by EddieRider, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная вытяжка

Игнорирование обслуживания вытяжки может привести к снижению её эффективности, появлению неприятных запахов и даже к возгоранию.

В Интернете становится всё более популярным домашний метод очистки вытяжки с помощью пищевой соды и пара. Этот метод прост, доступен и эффективен, уверяет iefimerida.gr.

Для его реализации понадобятся всего несколько ингредиентов, которые есть на каждой кухне. Сода проникает в труднодоступные места вытяжки, где скапливается до 80 % жира.

Проблема не только в видимом жире. Внутри устройства, на воздуховодах и в механических деталях, скапливается смазка, которая ухудшает циркуляцию воздуха и может стать причиной возгорания. Многие ограничиваются чисткой только видимых фильтров, игнорируя эти критические зоны. Именно поэтому метод с использованием соды и пара вызывает такой интерес.

Почему именно пищевая сода и пар? Сочетание этих ингредиентов активирует химическую реакцию, которая эффективно удаляет жир и грязь.

Пошаговый рецепт глубокой очистки вытяжки:

Снимите фильтры и оставьте их в тёплой мыльной воде. Вскипятите 1 литр воды в большой кастрюле. Добавьте 1 стакан пищевой соды (200 г) и, по желанию, сок одного лимона. Доведите воду до кипения и включите вытяжку на полную мощность на 30-40 минут. При необходимости доливайте воду. Надев перчатки, очистите видимые поверхности вытяжки губкой. Для труднодоступных мест используйте зубную щётку. Для удаления стойких пятен смешайте воду с содой и протрите поверхности. Протрите всё салфеткой из микрофибры.

Для поддержания чистоты и предотвращения появления запахов:

Каждые две недели обрабатывайте вытяжку паром с содой.

Каждую неделю протирайте внешнюю часть вытяжки белым уксусом.

Меняйте фильтры каждые 3-6 месяцев, в зависимости от частоты использования.

При готовке жирных блюд используйте крышки.

Уточнения

Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.