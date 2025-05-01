Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вглубь мозга без операции: как лечат депрессию в 2025 году
Маска, которую вы не видели: Эвелина Блёданс рассказала о своих ночных бдениях ради Страуса
Черника в шоке: эти продукты обошли её по антиоксидантам — и ни один не из заморозки
На месте трагедии — цифровой гигант: зачем Бразилия строит новый техноград
Туризм в Монтане под угрозой: как тарифная война разрушает старые связи
Кажется, экономишь, а платишь вдвойне: подводные камни умного торможения
Забудьте про марафоны и диеты: тренер показала, как преобразиться за 96 часов
Друзья и враги розмарина в саду: лучшие советы по выращиванию кустарника
Перезагрузка господдержки: что изменится в финансировании сельского хозяйства

Сияющая мойка за 5 минут: секреты блеска нержавейки без дорогих средств

4:04
Недвижимость

Каждый день ваша кухня теряет свой блеск из-за пятен и остатков пищи на мойке из нержавеющей стали. Но есть хорошие новости: всего несколько простых шагов помогут вернуть мойке сияние и свежесть. И для этого вам не понадобятся дорогие средства — всё, что нужно, вероятно, уже есть у вас дома.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Сегодня мы расскажем о трёх эффективных способах очистки мойки из нержавеющей стали, которые помогут вам быстро и легко вернуть ей блеск. Эти методы не только удаляют загрязнения, но и защищают поверхность от повреждений.

Советы по использованию пищевой соды и уксуса

Пищевая сода и уксус — это универсальное чистящее средство, которое отлично подходит для ухода за мойкой из нержавеющей стали.

  1. Чтобы воспользоваться этим методом, насыпьте тонкий слой соды на всю поверхность раковины, включая труднодоступные места, такие как углы и вокруг крана.
  2. Затем распылите на соду белый уксус. Реакция соды и уксуса поможет удалить жир, грязь и продезинфицировать поверхность.
  3. Оставьте смесь на 5 минут, затем аккуратно потрите раковину мягкой губкой круговыми движениями, следуя направлению полироли для нержавеющей стали.
  4. Тщательно промойте тёплой водой и вытрите насухо салфеткой из микрофибры.

Этот метод не только очищает раковину, но и предотвращает появление новых загрязнений, так как уксус нейтрализует остатки.

Оливковое масло для блеска

Оливковое масло — это не только полезный продукт для кулинарии, но и отличное средство для ухода за мойкой из нержавеющей стали. Этот метод особенно эффективен после основной уборки, когда вы хотите придать раковине блеск.

  1. Нанесите несколько капель оливкового масла на мягкую ткань и протрите поверхность раковины круговыми движениями. Цель — создать тонкий слой масла, который усилит блеск и защитит мойку от пятен и отпечатков пальцев.
  2. Если вы нанесли слишком много масла, просто протрите излишки другой чистой тканью.

Результат — блестящая и защищённая мойка, которая будет радовать вас своим видом.

Ежедневный уход с помощью моющего средства и спирта

Если у вас нет времени на тщательную чистку, этот метод станет вашим спасением.

  1. Смешайте в распылителе воду, нейтральное моющее средство и 70% спирт в равных частях.
  2. Распылите раствор на мойку и протрите губкой или мягкой тканью. Моющее средство удаляет загрязнения, а спирт обеспечивает быстрое высыхание и блеск.
  3. После нанесения промойте тёплой водой и высушите салфеткой из микрофибры.

Этот раствор предотвращает накопление грязи и сохраняет блеск вашей мойки.

Почему важно вытирать мойку насухо?

Никогда не оставляйте мойку из нержавеющей стали высыхать естественным путём. Вода, особенно жёсткая, может оставлять белёсые пятна. Протирайте раковину салфеткой из микрофибры или хлопка после каждого использования, чтобы избежать этой проблемы и сохранить её блеск.

Продукты, которых следует избегать

Чтобы ваша мойка из нержавеющей стали оставалась блестящей, избегайте использования абразивных средств, таких как жёсткие губки и чистящие средства с хлором или аммиаком. Они могут повредить поверхность. Вместо этого используйте мягкие губки и салфетки из микрофибры, а также нейтральные чистящие средства.

Поддержание чистоты мойки из нержавеющей стали не требует много усилий. Регулярный уход с помощью простых средств поможет вам сохранить её блеск и продлить срок службы. Попробуйте эти методы, и ваша кухня всегда будет выглядеть безупречно, рекомендует iefimerida.gr.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Томаты задыхаются: как неправильная посадка губит урожай
Садоводство, цветоводство
Томаты задыхаются: как неправильная посадка губит урожай Аудио 
Свечи зажигания служат дольше, чем думаете: как не выбрасывать деньги впустую
Авто
Свечи зажигания служат дольше, чем думаете: как не выбрасывать деньги впустую Аудио 
Эксперт по долголетию раскрыл, сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить до 100 лет
Новости спорта
Эксперт по долголетию раскрыл, сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить до 100 лет Аудио 
Популярное
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется

Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.

Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Последние материалы
Черника в шоке: эти продукты обошли её по антиоксидантам — и ни один не из заморозки
На месте трагедии — цифровой гигант: зачем Бразилия строит новый техноград
Туризм в Монтане под угрозой: как тарифная война разрушает старые связи
Кажется, экономишь, а платишь вдвойне: подводные камни умного торможения
Забудьте про марафоны и диеты: тренер показала, как преобразиться за 96 часов
Друзья и враги розмарина в саду: лучшие советы по выращиванию кустарника
Перезагрузка господдержки: что изменится в финансировании сельского хозяйства
Вы дышали совсем неправильно — из-за этого сильная усталость и плохой сон
Как избавиться от муравьёв в саду простым и естественным способом
Зелёный горит, а поворачивать нельзя? Разгадка светофорной ловушки на перекрёстке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.