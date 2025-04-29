Забыли про ипотеку? Рынок жилья готов поразить вас новыми цифрами

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

2025 год может стать для российского рынка ипотеки одним из самых сложных за последние 8-9 лет. По прогнозам агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), в этом году ожидается резкое сокращение количества новых ипотечных кредитов — всего 0,8-1 миллион. Это на 30-40% меньше, чем в 2024 году, и такие показатели в последний раз наблюдались в 2016–2017 годах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кредит

Но несмотря на общее снижение, льготные программы, в частности семейная ипотека, сохраняют свои позиции. Примерно 80% всех выданных кредитов будут оформлены по льготным условиям, с процентной ставкой 6%. Это значительно ниже рыночной ставки, которая, по данным Сбербанка, в апреле достигла 26,9%. Однако к концу мая эта ставка может снизиться до менее 25%, что станет улучшением для потенциальных заемщиков.

Согласно прогнозам НКР, общая сумма выданных ипотечных кредитов в 2025 году может составить 3,3-3,7 триллиона рублей, что соответствует уровням 2018-2020 годов. Но при этом размер среднестатистического кредита значительно увеличится — до 4-4,2 миллиона рублей. Это, в свою очередь, повысит и ежемесячные платежи, которые в 2025 году могут превысить 35 тысяч рублей, в то время как в 2024 году они составляли около 31 тысячи рублей.

Таким образом, несмотря на снижение общего числа ипотечных кредитов, рынок жилья и ипотеки продолжает оставаться важным элементом российской экономики. Однако с учетом роста кредитной нагрузки для заемщиков, ситуация вызывает немалые опасения.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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