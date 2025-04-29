Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слово пацана за кадром: Пересильд призналась в жёстком контроле над юными актёрами
В этих городах живёт история: лучшие места, чтобы почувствовать дух победы
Готовы рискнуть? То, что обычно сливаете в раковину, может превратить сад в джунгли
Новый метод синтеза металл-органических каркасов поражает эффективностью
Маленькая Селин против Мирона: невестка Валерии встревожена ревностью дочери
Время лечит: Сукачёв раскрыл секрет возвращения Ефремова
На грани: почему иноагент Лазарева* отказывается от общения с российскими знаменитостями?
Сколько придётся переплатить за шашлычный сезон? Ценники к майским праздникам обновятся
Он бы осудил: Симоньян рассказала о тяжёлом решении из-за состояния Кеосаяна

Забыли про ипотеку? Рынок жилья готов поразить вас новыми цифрами

2:07
Недвижимость

2025 год может стать для российского рынка ипотеки одним из самых сложных за последние 8-9 лет. По прогнозам агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), в этом году ожидается резкое сокращение количества новых ипотечных кредитов — всего 0,8-1 миллион. Это на 30-40% меньше, чем в 2024 году, и такие показатели в последний раз наблюдались в 2016–2017 годах.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Но несмотря на общее снижение, льготные программы, в частности семейная ипотека, сохраняют свои позиции. Примерно 80% всех выданных кредитов будут оформлены по льготным условиям, с процентной ставкой 6%. Это значительно ниже рыночной ставки, которая, по данным Сбербанка, в апреле достигла 26,9%. Однако к концу мая эта ставка может снизиться до менее 25%, что станет улучшением для потенциальных заемщиков.

Согласно прогнозам НКР, общая сумма выданных ипотечных кредитов в 2025 году может составить 3,3-3,7 триллиона рублей, что соответствует уровням 2018-2020 годов. Но при этом размер среднестатистического кредита значительно увеличится — до 4-4,2 миллиона рублей. Это, в свою очередь, повысит и ежемесячные платежи, которые в 2025 году могут превысить 35 тысяч рублей, в то время как в 2024 году они составляли около 31 тысячи рублей.

Таким образом, несмотря на снижение общего числа ипотечных кредитов, рынок жилья и ипотеки продолжает оставаться важным элементом российской экономики. Однако с учетом роста кредитной нагрузки для заемщиков, ситуация вызывает немалые опасения.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Красота и стиль
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок Аудио 
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Садоводство, цветоводство
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая Аудио 
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Садоводство, цветоводство
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Последние материалы
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов
Время лечит: Сукачёв раскрыл секрет возвращения Ефремова
На грани: почему иноагент Лазарева* отказывается от общения с российскими знаменитостями?
Забыли про ипотеку? Рынок жилья готов поразить вас новыми цифрами
Сколько придётся переплатить за шашлычный сезон? Ценники к майским праздникам обновятся
Он бы осудил: Симоньян рассказала о тяжёлом решении из-за состояния Кеосаяна
Тот самый трюк с малиной, о котором молчат: простое размножение для обильных урожаев
Корейская анимация штурмует Голливуд: Царь царей – новый лидер проката, обошедший Паразитов
Туризм в Москве бьёт рекорды: кого ждёт столица этим летом
Умываетесь — а надо массировать! Глупость, которая тормозит рост волос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.