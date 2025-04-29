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Отправили деньги — и что дальше? Риски покупки квартиры за наличные

3:02
Недвижимость

Покупка квартиры за наличные может быть заманчивой, но этот способ таит множество рисков, о которых часто забывают. Президент Нотариальной палаты Ленинградской области Николай Быстров рассказал, что важнейшая опасность заключается в том, что право собственности на недвижимость не переходит сразу после подписания документов.

Ипотека
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ипотека

"Стороны подписали все бумаги и отправили их на регистрацию, но покупатель не получает право собственности сразу — на это нужно время. И в этот момент он остаётся без защиты, ведь деньги уже переданы, а недвижимость ещё не оформлена", — отметил он.

Этот процесс также таит риски и для продавца. После того как деньги получены, а документы зарегистрированы, продавец рискует потерять их, если покупатель исчезнет. Более того, есть вероятность получить фальшивые купюры или допустить ошибку в расчёте. Поэтому расчет наличными, хотя и привычен многим, не лишён подводных камней.

Какие способы снижают риски

Быстров считает, что одним из наименее рискованных способов является использование банковской ячейки. В этом случае покупатель кладёт деньги в ячейку, а продавец забирает их только после того, как будет подтвержден переход права собственности, а именно — будет получена выписка из ЕГРН. Однако и тут есть свои нюансы.

"Банк не проверяет точное количество денег в ячейке и не гарантирует, что купюры подлинные", — предупредил нотариус.

Еще одним вариантом является использование аккредитива — банка, который гарантирует перевод средств после выполнения условий сделки. Это особенно полезно для безналичных расчетов, снижая риски как для покупателя, так и для продавца.

Кроме того, существует публичный депозитный счет нотариуса. Это удобный способ, при котором деньги не нужно обналичивать, и перевод можно осуществить онлайн. После регистрации перехода права собственности нотариус отправляет распоряжение в банк, и средства переводятся продавцу.

Что выгодно при альтернативных сделках

Депозит нотариуса особенно полезен при альтернативных сделках, когда один человек продаёт квартиру и одновременно покупает другую.

"Это удобный и безопасный способ для обеих сторон", — добавил Быстров.

Итак, что важно помнить при расчетах наличными

  • Риски для покупателя: деньги переданы, а право собственности ещё не зарегистрировано.
  • Продавец также подвержен риску потерять деньги, если покупатель исчезнет.
  • Безопасность наличных расчетов можно повысить через банковскую ячейку или аккредитив.
  • Публичный депозитный счет нотариуса — удобная альтернатива, особенно для альтернативных сделок.

Таким образом, покупка жилья за наличные — это не только удобный, но и рискованный процесс. Чтобы минимизировать возможные потери, важно выбирать безопасные способы расчетов.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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