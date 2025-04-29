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Покрывала как новые за 15 минут? Секрет с содой, о котором вы не знали

1:45
Недвижимость

Загрязнения на покрывалах — частая проблема в домах, где одеяла активно используются. Однако есть простой и эффективный способ вернуть им свежесть и чистоту, при этом не тратя кучу денег на дорогие средства.

Плед на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Apanasenko08, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плед на кровати

Легкий способ чистки покрывала

Чтобы ваше покрывало вновь выглядело как новое, начните с того, что аккуратно расправите его в стиральной машине. Затем добавьте моющее средство, желательно с приятным ароматом, чтобы не только избавиться от грязи, но и устранить неприятные запахи, которые могут оставаться после длительного хранения.

Но это не всё! Чтобы вернуть покрывалу его первоначальный цвет и избавиться от пятен, добавьте столовую ложку бикарбоната натрия. Сода поможет очистить ткань, а также сделает её мягкой, придавая приятный запах, который сохранится дольше.

Бабушкин метод для долгосрочной чистоты

После того как постирали покрывало, сушите его на свежем воздухе, в месте, где оно будет получать солнечные лучи. Солнечный свет поможет убить бактерии и придаст тканям лёгкий, естественный аромат.

Не забывайте: сода — это не только очиститель, но и средство для смягчения ткани, которое помогает сохранить свежесть на длительный срок. Этот простой и проверенный метод не только сэкономит ваши деньги, но и сбережет покрывало от преждевременных загрязнений.

Простота и доступность

Итак, для чистоты и свежести вашего покрывала не нужны дорогие химические средства. Достаточно нескольких доступных ингредиентов, таких как сода и обычное моющее средство, и ваше покрывало всегда будет чистым и приятно пахнуть.

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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