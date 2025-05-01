Стиральная машина слишком шумная при стирке: решение удивительно простое

2:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стиральная машина — незаменимый помощник в быту, но если она начинает шуметь, вибрировать и издавать странные звуки, это может доставить немало неудобств, особенно если вы живете в многоквартирном доме. Если ваша стиральная машина стала источником раздражающих шумов, давайте разберёмся, что может быть причиной и как это можно исправить.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Стучит и "танцует" — проблема внутри барабана

Громкий стук и вибрации часто вызваны предметами внутри барабана, такими как пуговицы или молнии. Эти вещи могут застрять в уплотнителе двери или попасть между баком и барабаном, создавая звуки, напоминающие дребезжание. Чтобы избавиться от этой проблемы, проверьте, нет ли в барабане таких предметов. Если проблемы остаются, стоит обратиться к специалисту для осмотра и ремонта.

Щелчки — неисправный клапан подачи воды

Если ваша стиральная машина издает щелкающие звуки, это может означать, что клапан подачи воды поврежден или забит. Эти клапаны могут ржаветь или забиваться мусором, что приводит к проблемам с наполнением машины водой. Чтобы устранить этот звук, попробуйте почистить клапан, а если это не помогает — замените его на новый.

Шлифующий звук — перегружен барабан или повреждён подшипник

Если стиральная машина издает скрежет, похожий на звук шлифовальной машины, это может быть признаком перегрузки барабана. Попробуйте уменьшить количество белья, чтобы проверить, исчезнет ли шум. Если звук не пропадает, возможно, причина в изношенном или повреждённом подшипнике барабана.

Свист — слишком высокое давление воды

Свист при наполнении стиральной машины водой может быть вызван слишком высоким давлением воды, которое подается в устройство. Это особенно заметно во время цикла полоскания. Чтобы уменьшить шум, попробуйте отрегулировать давление воды. Для этого отодвиньте машину от стены, найдите клапаны холодной и горячей воды и немного ослабьте их, поворачивая регуляторы давления.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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