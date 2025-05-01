5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Забитая раковина — одна из самых распространённых проблем в доме. Независимо от того, насколько тщательно вы ухаживаете за стоками, иногда вода в раковине или ванной начинает плохо сливаться, а трубы засоряются. В такой ситуации не обязательно прибегать к химическим средствам — ингредиенты, которые есть у вас на кухне, могут оказать не менее эффективное воздействие.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Соль — эффективный помощник в уборке стоков

Соль — это не только специя, но и полезное средство для очистки канализации. Хотя она не растворяет осадок в трубах, соль обладает абразивным эффектом и, что важнее, уничтожает бактерии. Это поможет вам не только избавиться от неприятных запахов, но и предотвратить дальнейшие загрязнения. Соль эффективно высушивает бактерии, которые являются причиной запахов, образующихся в трубах.

Чтобы использовать соль для очистки стоков, достаточно насыпать около 5 столовых ложек соли в канализацию и залить её 2 литрами горячей воды. Лучше всего делать это вечером, перед сном, чтобы соль успела подействовать за ночь. Если у вас нет времени на длительное ожидание, дайте смеси подействовать хотя бы 15 минут перед использованием раковины.

Пищевая сода, уксус и лимонная кислота: мощное средство от засоров

Когда проблемы с канализацией становятся более серьёзными, к соль можно добавить другие подручные средства, такие как пищевая сода, уксус и лимонная кислота. Эти компоненты помогут эффективно разрыхлить и растворить мусор, который засоряет трубы. Чтобы очистить слив, засыпьте в канализацию полстакана соли, полстакана пищевой соды и залейте стаканом горячего уксуса. Эта мощная тройная комбинация поможет справиться с большинством засоров.

Если вода всё ещё стекает медленно, но верно, вам потребуется немного времени, чтобы смесь подействовала. Однако в случае серьёзных засоров, вызванных жиром или крупными остатками пищи, такой метод может не справиться. В таком случае стоит воспользоваться механическими методами.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.



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