Белоснежное сиденье унитаза без усилий: этот трюк изменит ваше представление об уборке

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мы все знаем, как важно поддерживать туалет в идеальной чистоте. Однако для этого часто требуется немало усилий и средств. Однако, благодаря некоторым простым и доступным продуктам, вы можете поддерживать гигиену в туалете без использования дорогих химических средств.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка унитаза

Пожелтевшие пятна на сиденье унитаза: что с ними делать?

Даже если вы регулярно ухаживаете за туалетом, пятна на сиденье могут появиться. Причины могут быть разные: старый пластик или известковый налёт. Независимо от того, что стало причиной пятен, каждый хочет избавиться от них как можно скорее. Но не спешите бежать за химией — существуют более простые и безопасные способы.

Газировка — ваш лучший помощник

Один из самых неожиданных, но весьма эффективных способов — это обычная газировка, которая всегда найдется на вашей кухне. Помимо того, что она идеально подходит для приготовления пищи, газировка также прекрасно очищает различные поверхности. Она может справиться с потускневшим металлом, очистить варочную панель или даже духовку, а теперь и с сиденьем унитаза. Попробуйте, и вы будете удивлены результатом!

Пищевая сода: простой и эффективный способ

Ещё один замечательный помощник в уборке — это пищевая сода. Всё, что нужно сделать, это приготовить пасту, смешав соду с небольшим количеством воды. Такая консистенция будет держаться на поверхности и эффективно очищать загрязнённые участки. Нанесите полученную пасту на сиденье унитаза с помощью губки или кисти и оставьте на некоторое время.

Как долго должна работать сода?

Чтобы результат был максимально эффективным, лучше всего дать пасте поработать несколько часов или даже всю ночь. На утро вы просто смоете пасту тёплой водой, а для усиления эффекта добавьте немного кондиционера для белья или ароматизатора для сушки. Это не только обеспечит чистоту, но и оставит в туалете приятный аромат.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.