Положите лимон в микроволновку всего на 5 минут: получается настоящее чудо для дома

Микроволновая печь — один из самых используемых приборов на кухне. Мы разогреваем в ней еду по несколько раз в день, иногда готовим полноценные блюда. Со временем внутри неизбежно скапливаются пригоревшие остатки пищи, жирные пятна и неприятные запахи.
Особенно быстро это происходит, если не использовать специальную крышку для защиты камеры от брызг. Но даже если микроволновка сильно загрязнена, очистить её можно быстро и просто — с помощью обычного лимона.
Лимон — это не только натуральное очищающее средство, но и отличный способ устранить запахи. Он эффективно размягчает засохшие остатки еды, а заодно наполняет кухню свежим цитрусовым ароматом. В отличие от агрессивной бытовой химии, лимон безопасен и подходит для регулярной чистки.
Всё, что вам понадобится, — это лимон, чашка воды и пять минут времени. Нарежьте лимон на дольки или крупные куски, положите их в миску с водой и добавьте немного лимонного сока для усиления эффекта. Поставьте миску в микроволновую печь без крышки и включите на высокую мощность примерно на пять минут.
После завершения программы не открывайте дверцу сразу: пусть пар и эфирные масла лимона ещё около пятнадцати минут воздействуют на загрязнения. Затем аккуратно достаньте миску (она будет горячей!) и протрите внутренние стенки микроволновки мягкой тканью или бумажным полотенцем. Осевшие капли пара помогут быстро удалить пригоревшие остатки, а в случае особенно стойкой грязи можно слегка потереть поверхность. Не забудьте тщательно очистить уплотнители, дверцу, ручку и панель управления.
Чтобы микроволновка всегда оставалась чистой и приятно пахла, эту простую процедуру стоит повторять раз в неделю. Если загрязнения особенно сильные, можно усилить действие лимона, добавив несколько капель средства для мытья посуды в воду.
Регулярный уход избавит вас от неприятных запахов, поможет продлить срок службы прибора и сэкономить время на более серьёзной уборке.
Микроволно́вая печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
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