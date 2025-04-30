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Положите лимон в микроволновку всего на 5 минут: получается настоящее чудо для дома

2:22
Недвижимость

Микроволновая печь — один из самых используемых приборов на кухне. Мы разогреваем в ней еду по несколько раз в день, иногда готовим полноценные блюда. Со временем внутри неизбежно скапливаются пригоревшие остатки пищи, жирные пятна и неприятные запахи.

Микроволновка
Фото: zh.wikipedia.org by Ген, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Микроволновка

Особенно быстро это происходит, если не использовать специальную крышку для защиты камеры от брызг. Но даже если микроволновка сильно загрязнена, очистить её можно быстро и просто — с помощью обычного лимона.

Почему стоит выбрать лимон

Лимон — это не только натуральное очищающее средство, но и отличный способ устранить запахи. Он эффективно размягчает засохшие остатки еды, а заодно наполняет кухню свежим цитрусовым ароматом. В отличие от агрессивной бытовой химии, лимон безопасен и подходит для регулярной чистки.

Как очистить микроволновку лимоном

Всё, что вам понадобится, — это лимон, чашка воды и пять минут времени. Нарежьте лимон на дольки или крупные куски, положите их в миску с водой и добавьте немного лимонного сока для усиления эффекта. Поставьте миску в микроволновую печь без крышки и включите на высокую мощность примерно на пять минут.

После завершения программы не открывайте дверцу сразу: пусть пар и эфирные масла лимона ещё около пятнадцати минут воздействуют на загрязнения. Затем аккуратно достаньте миску (она будет горячей!) и протрите внутренние стенки микроволновки мягкой тканью или бумажным полотенцем. Осевшие капли пара помогут быстро удалить пригоревшие остатки, а в случае особенно стойкой грязи можно слегка потереть поверхность. Не забудьте тщательно очистить уплотнители, дверцу, ручку и панель управления.

Как часто проводить такую чистку

Чтобы микроволновка всегда оставалась чистой и приятно пахла, эту простую процедуру стоит повторять раз в неделю. Если загрязнения особенно сильные, можно усилить действие лимона, добавив несколько капель средства для мытья посуды в воду.

Регулярный уход избавит вас от неприятных запахов, поможет продлить срок службы прибора и сэкономить время на более серьёзной уборке.

Уточнения

Микроволно́вая печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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