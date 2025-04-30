Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стиральная машина давно стала незаменимой частью нашей повседневной жизни. Однако вместе с удобством приходит и расход энергии — а значит, и дополнительные расходы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

В условиях роста цен вопрос экономии становится особенно актуальным. Эксперты объяснили, почему стоит изменить привычные настройки стирки и обратить внимание на температуру 30 °C.

Сколько энергии экономит стирка при 30 °C

На первый взгляд разница между стиркой при 30 °C и 40 °C кажется незначительной. Но на практике стирка при 30 градусах позволяет сократить энергопотребление сразу на 38 %. Это помогает не только экономить деньги, но и снижать нагрузку на энергосистему страны, что положительно влияет на окружающую среду.

Информацию о пользе стирки при низких температурах подробно разобрали на YouTube-канале Λsk Λbout Horizons.

Какие ткани лучше стирать при 30 °C

Не всякая одежда одинаково хорошо очищается при низкой температуре. Для вещей с сильными жирными пятнами стирка при 30 °C может быть недостаточно эффективной.

Однако для многих тканей — таких как шерсть, шелк, вискоза или тонкий хлопок — стирка при 30 градусах не только справляется с загрязнениями, но и лучше сохраняет структуру и цвет материала.

Эксперты подчёркивают: более щадящая стирка значительно увеличивает срок службы деликатных тканей.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.