Стиральная машина давно стала незаменимой частью нашей повседневной жизни. Однако вместе с удобством приходит и расход энергии — а значит, и дополнительные расходы.
В условиях роста цен вопрос экономии становится особенно актуальным. Эксперты объяснили, почему стоит изменить привычные настройки стирки и обратить внимание на температуру 30 °C.
На первый взгляд разница между стиркой при 30 °C и 40 °C кажется незначительной. Но на практике стирка при 30 градусах позволяет сократить энергопотребление сразу на 38 %. Это помогает не только экономить деньги, но и снижать нагрузку на энергосистему страны, что положительно влияет на окружающую среду.
Информацию о пользе стирки при низких температурах подробно разобрали на YouTube-канале Λsk Λbout Horizons.
Не всякая одежда одинаково хорошо очищается при низкой температуре. Для вещей с сильными жирными пятнами стирка при 30 °C может быть недостаточно эффективной.
Однако для многих тканей — таких как шерсть, шелк, вискоза или тонкий хлопок — стирка при 30 градусах не только справляется с загрязнениями, но и лучше сохраняет структуру и цвет материала.
Эксперты подчёркивают: более щадящая стирка значительно увеличивает срок службы деликатных тканей.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.