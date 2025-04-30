Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Организм копит пластик годами — а помощь всё это время лежала в овощном ящике
Поздний сон расшатывает сахар: как невинная привычка бьёт по поджелудочной
Смелые идеи и открытые споры — форум который может изменить глобальную экономику
Греция открывает музей, от которого в восторге даже дети — вот что в нём особенного
Джокович снимается с Открытого чемпионата Италии после серии из трех поражений
Пять активных ингредиентов, которые навсегда изменят ваш уход за кожей в 2025 году
Штурм высказалась о разводе Галустяна: нашёл свою Таню Брухунову?
Двойник Земли будоражит учёных: что известно о новой экзопланете, обнаруженной за пределами Солнечной системы
Тренеру Арсенала пришлось сдерживать себя во время матча с ПСЖ

Wi-Fi барахлит? Не спешите менять роутер, возможно, всему виной ваша микроволновка

2:04
Недвижимость

Проблемы с качеством домашнего интернет-соединения иногда возникают по причинам, которые сложно сразу определить. Одной из таких причин может стать обычная микроволновая печь. Хотя кажется, что техника не должна влиять на работу роутера, на практике всё не так однозначно.

Роутер
Фото: Wikimedia Commons by Abhi25t, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Роутер

Почему микроволновка мешает сигналу Wi-Fi

Научный канал ScienceABC II в одном из своих видео объяснил: дело в том, что рабочая частота микроволновой печи — около 2,45 ГГц — очень близка к частоте 2,4 ГГц, на которой функционирует большинство Wi-Fi роутеров. Из-за этого физического сходства волн в случае утечек из печи возможно возникновение радиочастотных помех.

Эксперты подчеркнули, что современные микроволновки хорошо защищены, и микроволны не должны выходить за пределы корпуса. Однако в старых или повреждённых моделях небольшие утечки возможны, и именно они могут приводить к ослаблению интернет-сигнала.

Кроме того, любое электронное устройство создает так называемый "шум", поскольку его компоненты не всегда работают совершенно предсказуемо. Даже без утечек микроволновая печь способна добавить помех в электромагнитную среду.

Почему важно место установки роутера

Специалисты рекомендуют не устанавливать маршрутизатор вблизи микроволновой печи. В условиях компактного жилья, например, в студенческих комнатах или небольших домах, техника может оказаться слишком близко друг к другу, что увеличивает риск возникновения проблем с сигналом.

Иногда нарушения в работе Wi-Fi могут быть связаны не с радиочастотными помехами, а с нагрузкой на электросеть. При включении микроволновка может кратковременно перегружать сеть, вызывая нестабильность электропитания роутера. Даже если это не приводит к полному отключению устройства, качество сигнала всё равно может пострадать.

Уточнения

Маршрутиза́тор ро́утер — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Две прогулки в день: миф, который может испортить вашему псу жизнь
Домашние животные
Две прогулки в день: миф, который может испортить вашему псу жизнь
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Павел Дуров гордится: возлюбленная раскрыла правила финансового благополучия
Российский шоу-бизнес
Павел Дуров гордится: возлюбленная раскрыла правила финансового благополучия Аудио 
Популярное
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется

Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.

Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Последние материалы
Организм копит пластик годами — а помощь всё это время лежала в овощном ящике
Поздний сон расшатывает сахар: как невинная привычка бьёт по поджелудочной
Смелые идеи и открытые споры — форум который может изменить глобальную экономику
Wi-Fi барахлит? Не спешите менять роутер, возможно, всему виной ваша микроволновка
Греция открывает музей, от которого в восторге даже дети — вот что в нём особенного
Джокович снимается с Открытого чемпионата Италии после серии из трех поражений
Пять активных ингредиентов, которые навсегда изменят ваш уход за кожей в 2025 году
Штурм высказалась о разводе Галустяна: нашёл свою Таню Брухунову?
Двойник Земли будоражит учёных: что известно о новой экзопланете, обнаруженной за пределами Солнечной системы
1 мая: День труда, открытие Плутона и гибель самолета-шпиона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.