Wi-Fi барахлит? Не спешите менять роутер, возможно, всему виной ваша микроволновка

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Проблемы с качеством домашнего интернет-соединения иногда возникают по причинам, которые сложно сразу определить. Одной из таких причин может стать обычная микроволновая печь. Хотя кажется, что техника не должна влиять на работу роутера, на практике всё не так однозначно.

Фото: Wikimedia Commons by Abhi25t, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Роутер

Почему микроволновка мешает сигналу Wi-Fi

Научный канал ScienceABC II в одном из своих видео объяснил: дело в том, что рабочая частота микроволновой печи — около 2,45 ГГц — очень близка к частоте 2,4 ГГц, на которой функционирует большинство Wi-Fi роутеров. Из-за этого физического сходства волн в случае утечек из печи возможно возникновение радиочастотных помех.

Эксперты подчеркнули, что современные микроволновки хорошо защищены, и микроволны не должны выходить за пределы корпуса. Однако в старых или повреждённых моделях небольшие утечки возможны, и именно они могут приводить к ослаблению интернет-сигнала.

Кроме того, любое электронное устройство создает так называемый "шум", поскольку его компоненты не всегда работают совершенно предсказуемо. Даже без утечек микроволновая печь способна добавить помех в электромагнитную среду.

Почему важно место установки роутера

Специалисты рекомендуют не устанавливать маршрутизатор вблизи микроволновой печи. В условиях компактного жилья, например, в студенческих комнатах или небольших домах, техника может оказаться слишком близко друг к другу, что увеличивает риск возникновения проблем с сигналом.

Иногда нарушения в работе Wi-Fi могут быть связаны не с радиочастотными помехами, а с нагрузкой на электросеть. При включении микроволновка может кратковременно перегружать сеть, вызывая нестабильность электропитания роутера. Даже если это не приводит к полному отключению устройства, качество сигнала всё равно может пострадать.

Уточнения

Маршрутиза́тор ро́утер — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.



Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

