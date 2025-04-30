Секрет свежего воздуха на кухне: правильный выбор вытяжки

2:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда готовите дома, воздух на кухне наполняется запахами и паром. Как эффективно очистить его? Ответ кроется в правильном выборе вытяжки.

Фото: Freepik by pressfoto is licensed under Рublic domain вытяжка

Как работает вытяжка

Вытяжное оборудование устроено просто: вентиляторы создают разрежение, втягивая загрязнённый воздух через фильтры. Чистый поток затем возвращается в помещение или выходит наружу через вентшахту.

Системы бывают двух видов:

Рециркуляционные: прогоняют воздух через фильтры и возвращают его обратно. Требуют регулярной замены фильтров.

Проточные: выводят загрязнённый воздух наружу. Такие модели считаются более эффективными.

Есть и комбинированные варианты, которые можно переключать между двумя режимами.

Разновидности вытяжек по способу монтажа

Пристенные: устанавливаются над плитой на стене. Могут быть наклонными или параллельными варочной поверхности.

Полностью скрытые в шкафу.

Выдвижные с телескопической планкой.

Настольные, встраиваемые в столешницу рядом с плитой.

Островные: крепятся к потолку над плитами, расположенными посреди кухни.

Есть также компактные угловые модели для малогабаритных помещений.

На что обратить внимание при выборе

Тип устройства: если есть вентшахта — выбирайте проточный вариант.

Производительность: рассчитывается по формуле: объем кухни x 12×1,3. Для 6 м² потребуется 300 м³/ч, для 10 м² — 450 м³/ч.

Размеры: вытяжка должна быть не меньше плиты, лучше — чуть больше.

Шумность: комфортный уровень — около 45 дБ.

Система фильтрации: обязательный жировой фильтр, плюс дополнительные в рециркуляционных моделях.

Дополнительные функции: таймер, датчик дыма, антивозвратный клапан, индикаторы замены фильтров.

Практические советы

Проточные вытяжки — наиболее эффективные и экономичные в эксплуатации. Рециркуляционные подходят для квартир без доступа к вентшахте. При выборе модели обращайте внимание на её габариты, производительность и уровень шума.

Настенные купольные вытяжки эффективно захватывают пар, но выглядят массивно. Наклонные — компактнее и стильнее, но могут хуже справляться с испарениями с передних конфорок.

Встраиваемые модели — идеальны для современных кухонь, но важно подобрать их по размеру мебели, чтобы не потерять в мощности. Для маленьких шкафчиков отличным решением станет выдвижная система.

Учтите: для квартир с газовыми плитами действуют ограничения — нельзя подключать вытяжку к общему вентканалу.

Уточнения

Кухонная вытяжка - устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.



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