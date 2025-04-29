3 цвета, которые крадут свет из вашей квартиры: дизайнеры призывают срочно перекрасить стены

2:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Большие окна и южная сторона — не гарантия светлого интерьера. Иногда виноваты вовсе не облака за окном, а цвета, которые вы выбираете для стен, мебели и декора. Эксперты по интерьеру уверены: есть популярные оттенки, которые визуально крадут свет и делают помещение тесным и хмурым.

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Почему цвета так сильно влияют на восприятие света

Свет в комнате ведёт себя как гость — он остаётся там, где ему комфортно. Согласно исследованиям, опубликованным в Journal of Environmental Psychology, насыщенные и тёмные цвета поглощают до 80% света, что буквально "затемняет" пространство. Светлые же оттенки работают как отражатели: они визуально расширяют комнату и делают её более открытой.

Глубокий серый: модный, но "холодный"

Серый цвет любят за универсальность, но его глубокие, антрацитовые тона — один из главных поглотителей света. Исследование Lighting Research & Technology подтверждает: такие стены уменьшают уровень естественного освещения до 70%. Комнаты с антрацитовым фоном становятся визуально холодными и мрачными, особенно при пасмурной погоде.

Что делать: замените антрацит на светло-серый, жемчужный или голубовато-серый оттенок. Они сохраняют стиль, но отражают больше света и визуально расширяют пространство.

Тёмно-синий: элегантный, но сжимающий

Насыщенный navy-синий создаёт ощущение глубины, но в небольших пространствах он работает против вас. Согласно данным Королевского института британских архитекторов, тёмно-синие стены могут уменьшить визуальную яркость комнаты на 60%.

Что делать: переходите на светлые голубые оттенки — небесно-голубой, ледяной, серо-голубой. Или оставьте тёмный синий для акцентов: подушки, картины, текстиль.

Бордовый: драматично, но давит

Бордовые стены — смелое решение, которое придаёт комнате атмосферу уюта или, наоборот, тяжести. Исследование Color Research & Application показало, что насыщенные красные оттенки с тёмным подтоном поглощают до 75% света. Это делает пространство визуально меньше и угрюмее.

Что делать: выберите более тёплые, светлые альтернативы — персиковый, кремовый или пудрово-розовый. Для акцентов подойдут коралловые и терракотовые элементы.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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