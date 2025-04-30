Что скрывается под землёй: почему важно сделать геологию перед стройкой

Не всякая земля подойдёт для жилого строительства. Первый шаг — узнать категорию участка через кадастровую карту. Идеальные варианты — земли Населённых Пунктов или под ИЖС.
Если участок относится к сельскохозяйственным землям или ЛПХ, нужно проверять ВРИ. Садовые домики там возводить можно, но регистрироваться постоянно в нём — нет.
На землях заповедников и ООПТ строить запрещено. Иначе вам грозит штраф и снос построек.
Перед проектировкой сориентируйтесь на "красные линии" — это границы общественных территорий. Нарушения приведут к запрету на строительство.
Перед строительством уточните, к каким центральным сетям можно подключиться. Запросите техусловия у ресурсоснабжающих организаций.
Важно провести геоисследования: тип грунта, уровень грунтовых вод, анализ воды из скважины.
Подумайте, какой формат вам подходит:
Расчитывайте бюджет с запасом 20-30% на непредвиденные расходы.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
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Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.