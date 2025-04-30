Что скрывается под землёй: почему важно сделать геологию перед стройкой

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1:26
Недвижимость

Не всякая земля подойдёт для жилого строительства. Первый шаг — узнать категорию участка через кадастровую карту. Идеальные варианты — земли Населённых Пунктов или под ИЖС.

Строительство дома в Аризоне
Фото: https://picryl.com/media/framing-fall-prevention-9253620797-b59adc by Национальный институт охраны труда и здоровья, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Строительство дома в Аризоне

Если участок относится к сельскохозяйственным землям или ЛПХ, нужно проверять ВРИ. Садовые домики там возводить можно, но регистрироваться постоянно в нём — нет.

На землях заповедников и ООПТ строить запрещено. Иначе вам грозит штраф и снос построек.

Опасности "красных линий"

Перед проектировкой сориентируйтесь на "красные линии" — это границы общественных территорий. Нарушения приведут к запрету на строительство.

Как подготовить участок

  • Удалить мусор и выровнять рельеф.
  • Установить временную бытовку и биотуалет.
  • Обеспечить подвоз техники и материалов.
  • Работа с коммуникациями

Перед строительством уточните, к каким центральным сетям можно подключиться. Запросите техусловия у ресурсоснабжающих организаций.

Геология участка

Важно провести геоисследования: тип грунта, уровень грунтовых вод, анализ воды из скважины.

Выбор проекта и строителей

Подумайте, какой формат вам подходит:

  • Под ключ с компанией;
  • Самостоятельное строительство с наймом рабочих.

Расчитывайте бюджет с запасом 20-30% на непредвиденные расходы.

Уточнения

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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