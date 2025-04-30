Секреты гладких стен: как поклеить флизелиновые обои без пузырей и разрывов

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Флизелиновые обои: как клеить и не сожалеть о результате? Видели ровную, шикарную отделку стен и задумывались, как достичь такого эффекта? Секрет в правильной поклейке флизелиновых обоев!

Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Удаление старых обоев

Что такое флизелин и почему это выгодный выбор

Флизелин — это нетканый материал из модифицированной целлюлозы, скреплённых синтетическими компонентами. Его плюсы:

Эластичность

Сопротивляемость влаге.

Срок службы до 20 лет.

Способность к перекраске.

Особенности обоев на флизелиновой основе

Декоративное покрытие может быть виниловым, текстильным, акриловым. Но именно флизелиновая основа гарантирует лёгкую и надёжную поклейку.

Выбор клея

Для флизелина используют специальный клей с отметкой "флизелин". Для тяжелых видов (винил, акрил) рекомендуется использовать специализированные составы.

Подготовка стен

Снять старую отделку.

Провести шпаклёвку и шлифовку.

Проверить влаговпитываемость основы.

Если основа слишком влагонепроницаема, её грунтуют праймером глубокого проникновения.

Подготовка обоев

Убедитесь в совпадении номеров партий на рулонах

Раскройте и пронумеруйте полотна

Пошаговая инструкция

Нанесите клей на стену.

Приложите первую полосу по вертикальному ориентиру.

Разгладьте шпателем, срежьте лишнее.

Клейте последующие полотна встык.

Внутренние и наружные углы оформляют с небольшим нахлёстом.

Важно: сухие полотна клеятся на намазанную стену.

Уточнения

Флизели́н (нем. Vlieseline) — произошедшее от торговой марки название класса полусинтетических бумагоподобных нетканых материалов на основе проклеенных и непроклеенных, модифицированных и немодифицированных целлюлозных волокон с возможным добавлением волокон полиэстера.



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