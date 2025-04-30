Секреты гладких стен: как поклеить флизелиновые обои без пузырей и разрывов

Флизелиновые обои: как клеить и не сожалеть о результате? Видели ровную, шикарную отделку стен и задумывались, как достичь такого эффекта? Секрет в правильной поклейке флизелиновых обоев!
Флизелин — это нетканый материал из модифицированной целлюлозы, скреплённых синтетическими компонентами. Его плюсы:
Декоративное покрытие может быть виниловым, текстильным, акриловым. Но именно флизелиновая основа гарантирует лёгкую и надёжную поклейку.
Для флизелина используют специальный клей с отметкой "флизелин". Для тяжелых видов (винил, акрил) рекомендуется использовать специализированные составы.
Если основа слишком влагонепроницаема, её грунтуют праймером глубокого проникновения.
Убедитесь в совпадении номеров партий на рулонах
Раскройте и пронумеруйте полотна
Важно: сухие полотна клеятся на намазанную стену.
Флизели́н (нем. Vlieseline) — произошедшее от торговой марки название класса полусинтетических бумагоподобных нетканых материалов на основе проклеенных и непроклеенных, модифицированных и немодифицированных целлюлозных волокон с возможным добавлением волокон полиэстера.
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