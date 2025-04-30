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Дерево или бетон? Выбираем лучший пол для вашей бани

3:28
Недвижимость

Пол в бане — это не просто основа. От него зависит тепло, комфорт и даже здоровье. Ошибка на этом этапе может дорого обойтись. Что нужно знать заранее?

Сауна
Фото: Own work by Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сауна

Деревянный пол: тепло и уют

Деревянные покрытия сохраняют аромат леса в парной. При правильном выборе материала и уходе пол прослужит 5-8 лет.

Преимущества:

  • Приятный на ощупь.
  • Быстро нагревается.
  • Натуральный материал.

Недостатки:

  • Требует регулярной просушки.
  • Дороговизна влагостойких пород.
  • Периодическая замена настила.

Лучшие породы древесины

  • Лиственница: медленно впитывает влагу, устойчива к гниению.
  • Ольха: доступная и водостойкая.
  • Сосна: бюджетный вариант, но быстрее разбухает.
  • Кедр, дуб, тик: элитные и особо прочные.

После укладки дерево обязательно обрабатывают специальными водостойкими маслами.

Бетонный пол: надолго и надежно

Бетон в бане служит до 50 лет, но требует навыков при укладке.

Плюсы:

  • Долговечность.
  • Простой уход;
  • Возможность укладки плитки или настила сверху.

Минусы:

  • Холодный на ощупь.
  • Сложность монтажа.

Чтобы бетонный пол не был ледяным, его закрывают плиткой, керамогранитом или деревянными "ковриками".

Как подготовить фундамент для печи

Основание под печь — обязательный этап. Даже легкие печи лучше ставить на отдельный фундамент, чтобы избежать деформаций.

  • Для печей тяжелее 750 кг — фундамент обязателен.
  • Под печь прокладывают слой жаростойкой изоляции.
  • Устанавливать печь прямо на плитку запрещено — нужна термоизоляция.

Варианты деревянных полов в бане

Со свободным сливом воды:

  • Вода уходит в грунт через щели между досками.
  • Пол быстрее сохнет, но зимой холоднее.

Со сливом в септик:

  • Теплее и удобнее зимой.
  • Сложнее в устройстве, требует уклона к трапу.
  • Для проливных полов: используют обычную доску, а для сплошных — шпунтованную.

Как сделать пол со свободным сливом

  • Углубите подполье до 60-70 см.
  • Сделайте песчано-гравийную подушку.
  • Установите опорные столбики.
  • Уложите лаги из водостойкого бруса.
  • Нарежьте доски, оставляя зазоры между ними.
  • Особенности сплошного пола со сливом в трап
  • Формируют уклон при укладке щебня и лаг.
  • В центре или у стены делают приямок для слива.
  • Укладывают черновой пол, утеплитель и гидроизоляцию.
  • Чистовой настил делается под уклоном.

Как сделать бетонный пол правильно

  • Проложите сливную трубу до заливки.
  • Сформируйте ровную песчано-гравийную подушку.
  • Используйте керамзит как утеплитель.
  • Делайте армированную стяжку с уклоном к сливу.
  • Дайте бетону полностью высохнуть.

Как продлить срок службы пола в бане

  • Каждый год обновляйте антисептическую пропитку.
  • Сразу заменяйте поврежденные доски.
  • Проветривайте баню после использования.
  • Проверяйте состояние полов и подполья.
  • Никогда не оставляйте влажные вещи внутри.

Уточнения

Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ < вульг. лат. *bāneum < лат. balneum, balineum < др.-греч. βᾰλᾰνεῖον) — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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