Дерево или бетон? Выбираем лучший пол для вашей бани

Пол в бане — это не просто основа. От него зависит тепло, комфорт и даже здоровье. Ошибка на этом этапе может дорого обойтись. Что нужно знать заранее?
Фото: Own work by Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сауна
Деревянный пол: тепло и уют
Деревянные покрытия сохраняют аромат леса в парной. При правильном выборе материала и уходе пол прослужит 5-8 лет.
Преимущества:
Приятный на ощупь.
Быстро нагревается.
Натуральный материал.
Недостатки:
Требует регулярной просушки.
Дороговизна влагостойких пород.
Периодическая замена настила.
Лучшие породы древесины
Лиственница: медленно впитывает влагу, устойчива к гниению.
Ольха: доступная и водостойкая.
Сосна: бюджетный вариант, но быстрее разбухает.
Кедр, дуб, тик: элитные и особо прочные.
После укладки дерево обязательно обрабатывают специальными водостойкими маслами.
Бетонный пол: надолго и надежно
Бетон в бане служит до 50 лет, но требует навыков при укладке.
Плюсы:
Долговечность.
Простой уход;
Возможность укладки плитки или настила сверху.
Минусы:
Холодный на ощупь.
Сложность монтажа.
Чтобы бетонный пол не был ледяным, его закрывают плиткой, керамогранитом или деревянными "ковриками".
Как подготовить фундамент для печи
Основание под печь — обязательный этап. Даже легкие печи лучше ставить на отдельный фундамент, чтобы избежать деформаций.
Для печей тяжелее 750 кг — фундамент обязателен.
Под печь прокладывают слой жаростойкой изоляции.
Устанавливать печь прямо на плитку запрещено — нужна термоизоляция.
Варианты деревянных полов в бане
Со свободным сливом воды:
Вода уходит в грунт через щели между досками.
Пол быстрее сохнет, но зимой холоднее.
Со сливом в септик:
Теплее и удобнее зимой.
Сложнее в устройстве, требует уклона к трапу.
Для проливных полов: используют обычную доску, а для сплошных — шпунтованную.
Как сделать пол со свободным сливом
Углубите подполье до 60-70 см.
Сделайте песчано-гравийную подушку.
Установите опорные столбики.
Уложите лаги из водостойкого бруса.
Нарежьте доски, оставляя зазоры между ними.
Особенности сплошного пола со сливом в трап
Формируют уклон при укладке щебня и лаг.
В центре или у стены делают приямок для слива.
Укладывают черновой пол, утеплитель и гидроизоляцию.
Чистовой настил делается под уклоном.
Как сделать бетонный пол правильно
Проложите сливную трубу до заливки.
Сформируйте ровную песчано-гравийную подушку.
Используйте керамзит как утеплитель.
Делайте армированную стяжку с уклоном к сливу.
Дайте бетону полностью высохнуть.
Как продлить срок службы пола в бане
Каждый год обновляйте антисептическую пропитку.
Сразу заменяйте поврежденные доски.
Проветривайте баню после использования.
Проверяйте состояние полов и подполья.
Никогда не оставляйте влажные вещи внутри.
Уточнения
Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ < вульг. лат. *bāneum < лат. balneum, balineum < др.-греч. βᾰλᾰνεῖον) — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане).