Хитрости при монтаже светодиодных лент, о которых не сказал продавец

2:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите преобразить интерьер с помощью света? Светодиодные ленты — идеальный инструмент для этого. Но чтобы результат радовал, важно правильно их установить. Рассказываем, на что обратить внимание!

Фото: https://commons.wikimedia.org by BrentMauriello, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Светодиодная лента

Что такое светодиодная лента

Светолента — это гибкая плата с резисторами и светодиодами, соединёнными нитевидными проводниками. Для помещений с повышенной влажностью выбирают модели в водонепроницаемой оболочке, для сухих комнат — открытые варианты.

Особенности:

Лента состоит из модулей с контактными парами.

Разрезать можно только по специальным меткам.

Есть модели с клеевым слоем и без него.

Как приклеить светодиодную ленту

На клеящийся слой. У самоклеящихся моделей клей приближен к универсальным бытовым: он хорошо сцепляется с разными поверхностями, но плохо переносит высокую влажность и экстремальные температуры.

На клей. Если клея нет, поможет "секундный" клей-гель. Он удобен в нанесении и быстро схватывается. Важно наносить аккуратно, чтобы избежать подтеков.

На двусторонний скотч. Для обоев и шершавых стен подойдёт вспененный скотч. Для гладких поверхностей — тонкий или фольгированный, последний ещё и отводит тепло.

Какие материалы понадобятся

Светодиодная лента с небольшим запасом.

Блок питания и, при необходимости, контроллер.

Коннекторы для соединения отрезков.

Двусторонний скотч или клей.

Обезжириватель.

Как резать, соединять и сгибать ленту

Режут ленту острыми ножницами строго по меткам. Для соединения используют коннекторы разной формы: прямые, угловые, Т-образные. Пайка тоже возможна, но требует опыта.

Важно! Нельзя перегибать светодиодку вручную. Все изгибы делают через коннекторы.

Особенности наклеивания на разные поверхности

Дерево. Для лучшего сцепления обработайте древесину краской или лаком.

Обои. На рыхлые обои лучше клеить через вспененный скотч или закреплять на направляющие.

Зеркала, кафель, металл. Обязательно очистите и обезжирьте основание — иначе лента быстро отклеится.

Частые ошибки при монтаже

Мощную ленту нельзя крепить без алюминиевого профиля — перегрев.

Открытые дорожки нельзя класть на металл без изоляции — короткое замыкание.

Нельзя использовать термоклей или строительный степлер — риск повреждения контактов.

Пластиковые каналы не заменяют алюминиевые профили — плохой отвод тепла.

Грамотная установка продлит срок службы вашей подсветки и обеспечит яркий, равномерный свет на долгое время!

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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