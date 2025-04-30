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Как выбрать кухонную мойку, чтобы потом не пожалеть: важные нюансы

3:06
Недвижимость

Выбор кухонной мойки — задача куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Неправильная модель может превратить готовку и уборку в ежедневное испытание. Разбираемся, на что обращать внимание!

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Конструкция и форма: что подойдёт именно вам

Правильная форма мойки зависит от расположения и размера кухни:

  • Квадратные и круглые отлично впишутся в небольшую рабочую зону.
  • Прямоугольные предпочтительнее для линейных гарнитуров.
  • Угловые мойки — идеальный вариант для использования пространства в углу.

Прямоугольные модели — это классика: они вместительны, удобны для мытья посуды и подходят к любому интерьеру. Круглые и овальные мойки выглядят элегантно и легко чистятся благодаря отсутствию углов, но их объем меньше — такая форма подойдет тем, у кого есть посудомойка.

Если хочется чего-то необычного, обратите внимание на нестандартные формы: трапеции, L-образные конструкции. Но учтите: такие модели требуют много места.

Размер имеет значение

При выборе мойки учитывайте не только габариты чаши, но и всей конструкции:

  • Минимальная глубина чаши — 17-19 см.
  • Ширина и длина (или диаметр) чаши — не менее 40 см.

Раковина должна отступать минимум на 5 см от краёв столешницы, иначе пользоваться ей будет неудобно. Слишком мелкая чаша приведет к брызгам воды, слишком глубокая — к утомительным наклонам.

Функциональные дополнения

Часто готовите? Тогда вам пригодятся:

  • Вторая чаша: для мытья продуктов или замачивания посуды.
  • Крыло: защитит столешницу от воды и послужит удобной сушкой.
  • Отверстия для дополнительных аксессуаров: смесителя, дозатора мыла, крана для фильтрованной воды.

Но помните: дополнительные элементы требуют больше места под раковиной, что может стать проблемой для компактных кухонь.

Способы монтажа: накладная, врезная или интегрированная

  • Накладные мойки — быстро ставятся без сложного монтажа, но подходят не для всех гарнитуров.
  • Врезные — оптимальный выбор для большинства: легко устанавливаются и аккуратно выглядят.
  • Интегрированные модели выглядят стильно и монолитно, но стоят дороже и требуют профессиональной установки.

Цвет и уход: как подобрать тон и не пожалеть

Цвет мойки стоит выбирать исходя из оформления кухни. Возможные варианты:

  • В цвет столешницы.
  • В тон кухонного фартука.
  • В оттенок фасадов или бытовой техники.

Белые мойки хоть и красивы, но требуют частого ухода. Черные подчеркнут стиль, но на них видны разводы. Оптимальный выбор — бежевые или серые модели с легкой текстурой: на них загрязнения заметны меньше.

Совет: в нейтральный интерьер можно смело добавить раковину необычного цвета — оливкового, медного или синего.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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