Эти приборы никогда не должны подключаться к одной и той же розетке: советы профи

В суете повседневной жизни многие привычные правила безопасности отходят на второй план. Однако, когда речь заходит об электроснабжении дома, особенно старого, отступать от основ крайне опасно.
Эксперты напоминают: если в вашем жилище нет современной системы заземления, автоматических выключателей и розеток GFCI, вы находитесь в зоне риска.
Особенно важно понимать, какие приборы должны быть подключены к отдельной розетке и как своевременно распознать признаки перегрузки электрической цепи.
По словам владельца компании AstroWatt Electric Тома Джеймсона, любое устройство, потребляющее большое количество энергии, должно иметь отдельную розетку. Он уточняет: обогреватели, микроволновые печи, тостеры, портативные кондиционеры и беговые дорожки — все это примеры техники, которая выделяет тепло или содержит двигатель, а значит, требует отдельного подключения.
Джеймсон также поделился простым правилом: если прибор нагревается, охлаждается или вращается, ему необходима индивидуальная розетка.
Программный директор Международного фонда электробезопасности (ESFI) Даниэль Махано поясняет, что важно учитывать не только количество розеток, но и мощность всей цепи. Он напоминает: на одной цепи может находиться несколько розеток, и если на разных розетках включить мощные приборы вроде фена и пылесоса, велика вероятность отключения электричества.
Махано подчеркивает: все мощные приборы и устройства, генерирующие тепло, должны быть подключены не только к отдельной розетке, но желательно и к отдельной цепи.
Эксперт объясняет формулу расчета: сила тока умножается на напряжение, что дает максимальную нагрузку в ваттах. Однако безопасным считается лишь 80% от этой величины. Например, цепь на 15 ампер и 120 вольт может выдержать 1 800 ватт, но фактически безопасная нагрузка будет составлять около 1 440 ватт.
Если суммарная мощность работающих одновременно приборов превышает этот предел, необходимо распределить их по разным цепям.
Президент компании Mr. Electric Джоэл Уортингтон предупреждает: первыми сигналами проблем могут стать отключение электроэнергии, теплые или обесцвеченные розетки, мерцающий свет и запах гари. Он добавляет, что треск, шипение, жужжание из розеток или легкое покалывание при прикосновении к приборам — повод немедленно обратиться к электрику.
Если есть сомнения в исправности электросистемы, лучше вызвать лицензированного специалиста для проверки.
Розе́тка — стационарно установленный разъём электрических сетей (редко — водяных сетей).
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