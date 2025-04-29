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Эти приборы никогда не должны подключаться к одной и той же розетке: советы профи

3:00
Недвижимость

В суете повседневной жизни многие привычные правила безопасности отходят на второй план. Однако, когда речь заходит об электроснабжении дома, особенно старого, отступать от основ крайне опасно.

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Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Эксперты напоминают: если в вашем жилище нет современной системы заземления, автоматических выключателей и розеток GFCI, вы находитесь в зоне риска.

Особенно важно понимать, какие приборы должны быть подключены к отдельной розетке и как своевременно распознать признаки перегрузки электрической цепи.

Какие приборы требуют индивидуальной розетки

По словам владельца компании AstroWatt Electric  Тома Джеймсона, любое устройство, потребляющее большое количество энергии, должно иметь отдельную розетку. Он уточняет: обогреватели, микроволновые печи, тостеры, портативные кондиционеры и беговые дорожки — все это примеры техники, которая выделяет тепло или содержит двигатель, а значит, требует отдельного подключения.

Джеймсон также поделился простым правилом: если прибор нагревается, охлаждается или вращается, ему необходима индивидуальная розетка.

Почему одной розетки недостаточно: роль цепей

Программный директор Международного фонда электробезопасности (ESFI) Даниэль Махано поясняет, что важно учитывать не только количество розеток, но и мощность всей цепи. Он напоминает: на одной цепи может находиться несколько розеток, и если на разных розетках включить мощные приборы вроде фена и пылесоса, велика вероятность отключения электричества.

Махано подчеркивает: все мощные приборы и устройства, генерирующие тепло, должны быть подключены не только к отдельной розетке, но желательно и к отдельной цепи.

Как рассчитать безопасную нагрузку на цепь

Эксперт объясняет формулу расчета: сила тока умножается на напряжение, что дает максимальную нагрузку в ваттах. Однако безопасным считается лишь 80% от этой величины. Например, цепь на 15 ампер и 120 вольт может выдержать 1 800 ватт, но фактически безопасная нагрузка будет составлять около 1 440 ватт.

Если суммарная мощность работающих одновременно приборов превышает этот предел, необходимо распределить их по разным цепям.

Признаки перегрузки цепи, которые нельзя игнорировать

Президент компании Mr. Electric Джоэл Уортингтон предупреждает: первыми сигналами проблем могут стать отключение электроэнергии, теплые или обесцвеченные розетки, мерцающий свет и запах гари. Он добавляет, что треск, шипение, жужжание из розеток или легкое покалывание при прикосновении к приборам — повод немедленно обратиться к электрику.

Если есть сомнения в исправности электросистемы, лучше вызвать лицензированного специалиста для проверки.

Уточнения

Розе́тка — стационарно установленный разъём электрических сетей (редко — водяных сетей).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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