Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайный ингредиент мужской силы: пара горстей этих семечек меняет всё
Тормоза не спасут: за сколько метров фиксируется ваша скорость на самом деле
Твоё тело скажет спасибо: 6 упражнений, чтобы забыть о боли в нижней части тела
Эти приборы никогда не должны подключаться к одной и той же розетке: советы профи
Город Тимура и тайны древних базаров: ожившая легенда Шелкового пути
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Актриса Лиза Арзамасова впервые показала лицо дочери от Ильи Авербуха
Императорские тайны: сколько реально стоило построить собор Святой Софии в VI веке
Россия удерживает четвёртое место в мире по ВВП: неожиданные последствия для других стран

Перед тем как вызвать уборщика: 5 вещей, которые он никогда не станет чистить

3:22
Недвижимость

Пригласить профессионального уборщика в дом бывает непросто: вы доверяете постороннему увидеть ваш дом в состоянии далеком от идеала. Учитывая, что уборка — это дополнительные расходы, каждому хочется понимать, за что именно он платит.

Химчистка мебели
Фото: https://www.freepik.com
Химчистка мебели

Представитель компании "Две горничные и швабра" Райан Шутц объяснил, на что стоит рассчитывать при найме специалиста и какие зоны, скорее всего, останутся без внимания.

Чем занимается домашний уборщик на практике?

Шутц отметил, что стандартная уборка обычно охватывает внутренние помещения: ванные комнаты, кухни, гостиные и спальни. Профессионал убирает пыль, моет полы, пылесосит ковровые покрытия, очищает горизонтальные поверхности, такие как подоконники и столешницы, а также внутренние стороны окон.

Иногда в перечень услуг может входить базовая организация пространства — всё зависит от ваших договоренностей, пишет Better Homes & Gardens.

Как заранее обговорить все нюансы?

Эксперт советует до найма четко определить свои приоритеты. Уборщик обязательно уточнит площадь дома, количество комнат и зоны, требующие особого внимания. Опытные специалисты часто просят провести экскурсию по дому, чтобы отметить наиболее проблемные участки и спланировать время работы. По итогам осмотра составляется детальное предложение и план уборки, который сохраняется для будущих визитов.

Какие зоны уборщик обычно пропускает?

Несмотря на широкий спектр услуг, существуют зоны, которые практически всегда остаются за рамками обязанностей домашнего уборщика.

1. Внешние пространства. По словам Шутца, клининговые компании ограничиваются внутренними помещениями дома. Работы на веранде, в гараже или на террасе, как и мытье внешней стороны окон, не входят в стандартный пакет услуг.

2. Опасные для здоровья участки. Уборщики не работают с плесенью, заражением вредителями или серьезными загрязнениями. Эти задачи требуют участия специалистов по дезинфекции и восстановлению. В случае необходимости, возможно совместное присутствие двух бригад в доме, но прямую очистку опасных зон уборщики проводить не будут.

3. Работы на большой высоте. Шутц объяснил, что специалисты работают только на высоте, доступной без серьезного оборудования: максимум — использование двухступенчатой стремянки и телескопических инструментов. Очищать балки или потолки на высоте в несколько метров уборщики не будут.

4. Профессиональная чистка ковров. Хотя уборщик обязательно пропылесосит ковровые покрытия, для глубокой паровой чистки требуется отдельная техника и дополнительная услуга. Если необходима тщательная обработка ковров, это нужно обсудить заранее.

5. Полная чистка стен и фасадов. Шутц уточнил, что во время обычной уборки стены, плинтусы и фасады шкафов очищаются только точечно. Если требуется полноценная уборка этих поверхностей, лучше отдельно заказать глубокую чистку.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. Помимо технического обслуживания и аспектов гигиены, она также включает в себя контроль безопасности и порядка, а также улучшения с эстетической точки зрения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Недвижимость
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит? Аудио 
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Авто
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие Аудио 
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Садоводство, цветоводство
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Когда совершенство даёт сбой: баги кошачьего организма, о которых не говорят
Когда совершенство даёт сбой: баги кошачьего организма, о которых не говорят
Последние материалы
Микс материалов: секреты гармоничного сочетания трикотажа, кожи и денима в стильных образах
Бивни, которые могут убить владельца: самая нелепая свинья планеты
Сожги жир, пока спишь: как творог запускает метаболизм
Перед тем как вызвать уборщика: 5 вещей, которые он никогда не станет чистить
Колорадский жук под контролем: простые решения с использованием воды и горчицы
Как американские масл-кары подожгли мир снова — и зачем их теперь ищут в музеях
Сырные вафли за 3 минуты: хрустящий секрет идеального завтрака
Секрет лёгкого чемодана: идеальный капсульный гардероб для путешествий
Запретный водопад Моссбрей: в чём секрет его популярности среди смельчаков
Честный знак в деле: 27 товарных групп защитили рынок и принесли миллиарды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.