Перед тем как вызвать уборщика: 5 вещей, которые он никогда не станет чистить

3:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пригласить профессионального уборщика в дом бывает непросто: вы доверяете постороннему увидеть ваш дом в состоянии далеком от идеала. Учитывая, что уборка — это дополнительные расходы, каждому хочется понимать, за что именно он платит.

Фото: https://www.freepik.com Химчистка мебели

Представитель компании "Две горничные и швабра" Райан Шутц объяснил, на что стоит рассчитывать при найме специалиста и какие зоны, скорее всего, останутся без внимания.

Чем занимается домашний уборщик на практике?

Шутц отметил, что стандартная уборка обычно охватывает внутренние помещения: ванные комнаты, кухни, гостиные и спальни. Профессионал убирает пыль, моет полы, пылесосит ковровые покрытия, очищает горизонтальные поверхности, такие как подоконники и столешницы, а также внутренние стороны окон.

Иногда в перечень услуг может входить базовая организация пространства — всё зависит от ваших договоренностей, пишет Better Homes & Gardens.

Как заранее обговорить все нюансы?

Эксперт советует до найма четко определить свои приоритеты. Уборщик обязательно уточнит площадь дома, количество комнат и зоны, требующие особого внимания. Опытные специалисты часто просят провести экскурсию по дому, чтобы отметить наиболее проблемные участки и спланировать время работы. По итогам осмотра составляется детальное предложение и план уборки, который сохраняется для будущих визитов.

Какие зоны уборщик обычно пропускает?

Несмотря на широкий спектр услуг, существуют зоны, которые практически всегда остаются за рамками обязанностей домашнего уборщика.

1. Внешние пространства. По словам Шутца, клининговые компании ограничиваются внутренними помещениями дома. Работы на веранде, в гараже или на террасе, как и мытье внешней стороны окон, не входят в стандартный пакет услуг.

2. Опасные для здоровья участки. Уборщики не работают с плесенью, заражением вредителями или серьезными загрязнениями. Эти задачи требуют участия специалистов по дезинфекции и восстановлению. В случае необходимости, возможно совместное присутствие двух бригад в доме, но прямую очистку опасных зон уборщики проводить не будут.

3. Работы на большой высоте. Шутц объяснил, что специалисты работают только на высоте, доступной без серьезного оборудования: максимум — использование двухступенчатой стремянки и телескопических инструментов. Очищать балки или потолки на высоте в несколько метров уборщики не будут.

4. Профессиональная чистка ковров. Хотя уборщик обязательно пропылесосит ковровые покрытия, для глубокой паровой чистки требуется отдельная техника и дополнительная услуга. Если необходима тщательная обработка ковров, это нужно обсудить заранее.

5. Полная чистка стен и фасадов. Шутц уточнил, что во время обычной уборки стены, плинтусы и фасады шкафов очищаются только точечно. Если требуется полноценная уборка этих поверхностей, лучше отдельно заказать глубокую чистку.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. Помимо технического обслуживания и аспектов гигиены, она также включает в себя контроль безопасности и порядка, а также улучшения с эстетической точки зрения.



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