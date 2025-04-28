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Пыльца не пройдёт: вот как защитить дом от аллергии весной

3:41
Недвижимость

Весна приносит долгожданное тепло и цветущие сады, но для людей с аллергией этот сезон сопровождается неприятными симптомами — чиханием, зудом в глазах и заложенностью носа. Даже если вы большую часть времени проводите в помещении, пыльца и другие аллергены могут проникать в дом, оседая на одежде, обуви и дрейфуя через открытые окна.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

Хорошая новость в том, что грамотная уборка и простые профилактические меры помогут сократить количество аллергенов и создать в доме более чистую и безопасную атмосферу.

Как аллергены проникают в дом?

Даже при осторожности полностью избежать контакта с аллергенами сложно. Частицы пыльцы настолько малы, что могут незаметно проникать в дом через одежду, обувь, шерсть домашних животных и даже через волосы.

Кроме того, аллергены попадают внутрь через системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, а также через щели в окнах и дверях.

"Оказавшись внутри, аллергены оседают на поверхностях, коврах, обивке и постельных принадлежностях, вызывая симптомы даже после окончания сезона цветения", — отмечает эксперт Мэрили Нельсон.

Как правильно убирать, чтобы избавиться от аллергенов

Когда уровень пыльцы в воздухе высок, важно не только поддерживать чистоту, но и уделять особое внимание методам уборки. 

Протирайте пыль влажной микрофиброй. В отличие от сухой уборки, влажная микрофибра захватывает аллергены, а не разносит их в воздух.

Используйте пылесос с фильтром HEPA. Регулярно пылесосьте ковры, мебель и другие зоны с высокой проходимостью. HEPA-фильтры задерживают мельчайшие частицы, включая пыльцу и пылевых клещей.

Чаще стирайте ткани. Постельное белье, шторы и другие текстильные элементы следует стирать не реже одного раза в неделю — именно в них особенно любят скапливаться аллергены.

Не забывайте про труднодоступные места. Оконные проемы, вентиляционные решетки и плинтусы часто становятся "тихими рассадниками" аллергенов. Регулярно протирайте их влажной салфеткой из микрофибры.

Избавьтесь от лишнего. Чем меньше в доме ненужных предметов, тем меньше мест, где могут оседать аллергены. Расхламление особенно важно для людей, склонных к аллергическим реакциям.

Как предотвратить попадание аллергенов в дом

Герметизируйте точки входа. Проверьте окна и двери на наличие щелей и трещин, через которые могут проникать частицы пыльцы. В дни с высоким уровнем аллергенов держите их закрытыми, пишет Better Homes & Gardens.

Создайте барьер у входа. Положите коврик у каждого входа и заведите правило снимать обувь при входе в дом. По возможности меняйте одежду сразу после возвращения с улицы.

Уход за домашними животными. После прогулки протирайте шерсть питомцев влажной салфеткой из микрофибры, чтобы удалить пыльцу, прежде чем они войдут в дом.

Очищайте воздух. Используйте очистители воздуха с HEPA-фильтрами и своевременно меняйте фильтры в системах отопления и вентиляции.

Откажитесь от синтетических ароматизаторов. Как предупреждает Нельсон, искусственные отдушки могут раздражать дыхательные пути и усиливать проявления аллергии. Лучше выбрать натуральные способы ароматизации или вообще отказаться от них.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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